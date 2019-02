Annuncio

Sono tuttora aperte le selezioni di attori e comparse per il film dal titolo Il Dubbio, diretto da Lorenzo Bombara e prodotto da Nanook - Produzioni Televisive. Le prossime riprese verranno effettuate ad Asti, dove peraltro è stato girato in linea di massima praticamente tutto il film. Proseguono inoltre i casting per la nuova stagione del noto programma televisivo dal titolo Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e in onda su Canale 5. Le prossime selezioni si terranno a breve a Verona, il 13 febbraio.

Il Dubbio

Per la realizzazione di un interessante film prodotto da Nanook - Produzioni Televisive e ambientato prevalentemente nella città piemontese di Asti, si selezionano comparse ed attori. Le riprese del film, dal titolo Il Dubbio e diretto dal giovane regista Lorenzo Bombara, sono in corso da tempo e ormai sono in via di completamento.

In particolare, si cercano comparse per alcune scene finali da girare il prossimo 13 febbraio ad Asti, all'interno dell'Irish Pub 'Jack Madden', sito in Corso Felice Cavallotti. Gli interessati devono presentarsi direttamente alle ore 14 per una breve selezione cui seguirà, se ritenuti soggetti idonei, l'inserimento tra le comparse per le riprese delle ultime scene del film. Per quanto concerne invece la ricerca di attori, che devono essere di età compresa tra i 25 e i 30 anni, occorre inviare quanto prima la propria candidatura, allegando dati personali e riferimenti di contatto unitamente ad un breve curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: nanookproduzioni@gmail.com. Per ulteriori indicazioni e informazioni rimandiamo alla pagina Facebook ufficiale di Nanook - Produzioni Televisive.

Ciao Darwin

Per il noto programma televisivo dal titolo Ciao Darwin e condotto da Paolo Bonolis, in onda su Canale 5, sono tuttora aperte le selezioni. I prossimi casting verranno effettuati a Verona il 13 febbraio 2019. Si richiede il compimento dei 18 anni. Gli interessati devono visionare previamente il sito web di SDL Tv e far riferimento ad esso per inoltrare la propria personale candidatura. Nella richiesta occorre poi indicare i propri dati anagrafici, i propri riferimenti telefonici, allegando inoltre alcune fotografie unitamente alla dichiarazione liberatoria: 'Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016'.