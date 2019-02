Annuncio

Sono attualmente in corso le selezioni di attori e attrici per realizzare alcuni short film pubblicitari prodotti da 451 Kamel Film, di Bologna, per una nota casa automobilistica. Le riprese verranno effettuate nel corso di un tour dalla Puglia a Milano. Sono inoltre aperte le selezioni di conduttori per un quiz interattivo a cura dell'agenzia piemontese Wow srl.

451 Kamel Film

Per la realizzazione di alcuni short film di carattere pubblicitario per una importante e nota casa automobilistica, la 451 Kamel Film di Bologna seleziona attori e attrici di età compresa tra i 25 e i 40 anni.

Verranno prodotti degli short film di carattere pubblicitario, nell'ambito di un tour che partirà da Monopoli per giungere a Milano a bordo di un'auto elettrica, nel periodo che va da fine febbraio a inizio marzo 2019.

Il compenso è di 1200 euro. Per ulteriori informazioni e per inoltrare la propria candidatura, gli interessati devono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: kamelfilm @ gmail.com

Wow srl

L'agenzia Wow srl è alla ricerca di un ottimo presentatore per la conduzione di un quiz di tipo interattivo. Verranno preferiti candidati con precedenti esperienze nell'ambito della conduzione di programmi e dell'animazione di villaggi turistici o, ancora, con esperienze in ambito recitativo. Oltre a quanto detto, si richiede anche una rilevante abilità dialettica, l'attitudine alla vendita di prodotti commerciali, il possesso di una automobile e di un pc, la residenza o, quantomeno, il domicilio, nella zona tra Torino e il Canavese. Si propone un fisso di 70 euro per ogni conduzione (a cui andrà ad aggiungersi il rimborso integrale delle spese, comprese quelle di auto) e un ulteriore compenso di 20 euro per ogni prodotto venduto.

Le selezioni si terranno presso gli uffici di Wow srl a Candia Canavese, in provincia di Torino. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto riportandoli all'interno del proprio curriculum professionale, che dovrà essere particolarmente dettagliato, soprattutto in relazione ai requisiti richiesti, allegando inoltre una fotografia e un link a un video di presentazione della durata di 20 secondi (su Vimeo o Youtube), al seguente indirizzo di posta elettronica: presentatorequiz @ gmail.com inserendo nell'oggetto 'candidatura presentatore'. L'inoltro in questione va effettuato entro e non oltre le ore 17, 30 del prossimo 15 febbraio. Le selezioni si svolgeranno poi esclusivamente su convocazione.