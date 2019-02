Annuncio

Casting tuttora aperti per la realizzazione di un interessante short film collegato all'Istituto di Design di Milano. Proseguono inoltre le selezioni, organizzate da 'Marie Claire' in collaborazione con Ovs, per la ricerca di modelle o aspiranti tali.

'Senza Vento'

Selezioni in corso per il cortometraggio dal titolo "Senza Vento", per la ricerca di ruoli da protagonisti, ruoli secondari e comparse. Per questo short film di produzione indipendente i casting, che si terranno esclusivamente su prenotazione, sono stati fissati a Milano il prossimo 19 febbraio 2019, presso l'Istituto di Design (Via Amatore Sciesa, 4).

Nello specifico, per quanto concerne i ruoli principali, la richiesta è indirizzata verso un ragazzo di età compresa tra i 19 e i 25 anni, preferibilmente italiano, di statura medio/alta, dal fisico atletico e, se possibile, con precedenti esperienze in ambito recitativo; un uomo e una donna, entrambi tra i 45 e i 50 anni; una ragazza snella di statura elevata, con i capelli lunghi e di età compresa tra i 19 e i 25 anni; un uomo di circa 35 anni, dal fisico snello e con statura medio/alta.

Per quanto riguarda i ruoli secondari si cercano le seguenti figure: un uomo tra i 35 e i 60,anni, due uomini tra i 40 e i 75 anni, un ragazzo tra i 20 e i 25 anni, un ragazzo di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Infine, per quanto concerne le comparse, si cercano atleti di età compresa tra i 20 e i 30 anni e numerosi ambosessi maggiorenni per il ruolo di spettatori. Per ulteriori informazioni, indicazioni e dettagli consigliamo di visionare la pagina ufficiale Facebook di Senza Vento. Gli interessati devono presentare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 14 febbraio, indicando i propri dati personali e di contatto, allegando almeno due fotografie (in primo piano e a figura intera), il proprio curriculum artistico-professionale e, se possibile, un link a proprie esibizioni su Youtube o Vimeo al seguente indirizzo di posta elettronica: senzaventofilm @gmail.com.

'Marie Claire' e Ovs

Proseguono le selezioni nate dalla collaborazione tra la rivista "Marie Claire" e la catena Ovs, per la ricerca di nuove modelle, di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Tra le nuove date segnaliamo per ora le seguenti: il 12 aprile a Roma, presso l'Ovs di Via Candia, 74, cui seguirà uno shooting fotografico nei due giorni seguenti, e il 17 maggio a Bergamo, presso l'Ovs di Via Tiraboschi, 53, con shooting fotografico fissato per sabato 18 e domenica 19 maggio. In entrambi i casi le selezioni inizieranno alle ore 15:00 per proseguire fino alle ore 20:00. Le minorenni devono essere accompagnate da almeno un genitore o da un tutore. Le interessate devono presentarsi direttamente o, se preferiscono, possono anticipare l'inoltro della propria candidatura, facendo riferimento al sito web di Hearst Italia.