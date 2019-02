Annuncio

Selezioni aperte per la nuova stagione della nota fiction in onda su RAI Due dal titolo Rocco Schiavone, con Marco Giallini. Sono, inoltre, in corso i casting per la realizzazione di uno spot pubblicitario prodotto da Smile Vision, che verrà girato in Puglia.

Casting per la fiction Rocco Schiavone

Sono tuttora aperti i casting per la ricerca di comparse per la terza stagione della fiction di RAI Due dal titolo Rocco Schiavone, con l'attore Marco Giallini come interprete principale. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 75 anni, tutti come comparse. Le riprese per la fiction di RAI Due, prodotta da Cross Productions con il sostegno della Film Commission Vallée d'Aoste, inizieranno il 4 marzo 2009.

I casting si terranno il prossimo 23 febbraio presso la Pepiniere d'Entreprises di Aosta (Via Lavoratori Vittime del Col Du Mont, 5/B, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle ore 18. Gli interessati a candidarsi devono presentarsi direttamente, portando con sé la fotocopia di un proprio documento di identità e del codice fiscale, unitamente ai propri dati Iban. Si consiglia di munirsi di pennarello (blu o nero) e di penna biro per la compilazione del moduli di registrazione. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli, è possibile far riferimento a questo indirizzo di posta elettronica: schiavonecasting@gmail.com.

Varie figure per uno spot pubblicitario

Per la realizzazione di uno spot pubblicitario, prodotto da Smile Vision, sono in corso le selezioni di comparse e di figure attoriali e tecniche.

Le riprese del video verranno, poi, effettuate nel mese di marzo, a Martano, in Puglia. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure attoriali: una bambina di 9/10 anni, con capelli biondi, un bambino tra i 7 e gli 8 anni, con occhi castani e capelli neri, entrambi residenti in Puglia, e una donna di età compresa tra i 30 e i 35 anni, castana o bionda e di carnagione chiara, residente a Roma o in Puglia. Si cercano, inoltre, come comparse, un uomo e una donna tra i 30 e i 40 anni, residenti in Puglia. Come figure tecniche, la ricerca è, invece, orientata su una scenografa, una costumista e una truccatrice. Gli interessati devono inviare, entro il prossimo 17 marzo, dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie, il proprio curriculum artistico-professionale e uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: production@smilevision.it.