Casting attualmente in corso per il nuovo cast artistico del 'polo' di Parchi Costa, che comprende Aquafan, Oltremare e Italia in Minatura. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di varie figure per la realizzazione di uno spot pubblicitario per colliri le cui riprese verranno effettuate poi a Milano.

Parchi Costa

Per Oltremare, Acquafan e Italia in Miniatura, sono in corso varie selezioni In particolare si cerca il nuovo cast artistico di Parchi Costa, il polo comprensivo delle tre note strutture, per la stagione 2019. Le selezioni si terranno lunedì 4 marzo 2019 a partire dalle ore 10 presso l'Oltremare Theatre di Riccione (Viale Ascoli Piceno, 6). A tale proposito, è necessario essere sul posto a partire dalle ore 9, per la relativa registrazione.

Gli interessati devono comunque inviare la propria candidatura, unitamente alla propria prenotazione ai casting, facendo riferimento a questo indirizzo di posta elettronica: ''oltremare.casting@yahoo.it'' indicando dati personali e riferimenti di contatto. La candidatura va inviata entro e non oltre la fine del mese di febbraio 2019. Per ricevere ulteriori informazioni, dettagli e indicazioni si può far riferimento all'indirizzo email prima indicato oppure, in alternativa, è possibile chiamare uno dei seguenti numeri telefonici: 338/3340519 o 338/2422005. Nello specifico, la richiesta è orientata verso ballerini e performers, ambosessi e maggiorenni, dotati di ottima preparazione moderna, tecnica classica, grande espressività e notevole versatilità.

Sono da considerarsi particolarmente degne di attenzione le eventuali doti acrobatiche possedute dai candidati. Le selezioni si baseranno innanzitutto su una coreografia insegnata sul posto e su alcune prove di recitazione. Ogni candidato dovrà inoltre presentare una canzone (portando le relative basi musicali) e un monologo di carattere brillante.

Uno spot pubblicitario

Per la realizzazione di uno spot pubblicitario per colliri, le cui riprese verranno poi effettuate a Milano, sono in corso le selezioni per la ricerca di vari ruoli. Nello specifico, la richiesta è orientata verso una ragazza e un ragazzo entrambi di età scenica intorno ai 30 anni, nonché verso una donna di età compresa tra i 45 e i 50 anni e un uomo tra i 35 e i 40 anni.

Gli interessati devono presentare la propria candidatura facendo riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: ''info@paperboatvideo.com'', indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando alcune fotografie.