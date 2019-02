Annuncio

Annuncio

Sono aperti i casting a cura di Cineworld Roma per la realizzazione di una serie televisiva. Sono inoltre in corso le selezioni per una produzione teatrale di TeatroNovanta, le cui prove si svolgeranno a Salerno, città in cui lo spettacolo verrà poi messo in scena. A seguire si terrà un interessante tour in varie parti d'Italia.

Cineworld Roma

Per la realizzazione di una importante serie televisiva, Cineworld Roma cerca due neonate di non oltre un mese di età. I genitori (o i tutori) interessati devono far riferimento alla pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma o, in alternativa, prendere contatto tramite il seguente numero telefonico: 340/6016289.

TeatroNovanta

Per la produzione di uno spettacolo teatrale, TeatroNovanta seleziona quattro figure femminili.

Annuncio

La nuova produzione teatrale andrà ad inserirsi nell'ambito della rassegna dal titolo "Mattina in Musical". Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso quattro attrici in possesso di adeguati percorsi di formazione teatrale e di qualche esperienza in ambito recitativo. Le candidate devono dare la propria disponibilità a essere presenti a Salerno per l'intero periodo delle prove che si svolgeranno nei prossimi mesi. A tale proposito si precisa che comunque verranno preferite le candidature di attrici residenti in Campania. Entrando ulteriormente nei dettagli, la ricerca è indirizzata verso le seguenti figure: una attrice e cantante di età scenica intorno ai 30 anni (ruolo: Penelope), un'attrice e cantante di età scenica compresa tra i 20 e i 25 anni (ruolo: Calipso), con fisico longilineo e buona competenza nell'ambito della danza, una attrice nonchè cantante dalla struttura fisica sensuale e formosa, (ruolo: Circe), e una attrice e cantante di età scenica compresa tra i 15 eni 18 anni, di struttura fisica delicata ed esile (ruolo: Nausicaa).

Annuncio

I migliori video del giorno

Le interessate devono inviare dati personali e di contatto, due fotografie recenti (in primo piano e a figura intera) nonchè il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: curriculum @teatronovanta.it. In sede di audizioni occorre presentare un breve monologo a libera scelta nonchè un brano cantato in italiano. Lo spettacolo verrà messo in scena il prossimo 7 marzo al Teatro delle Arti a Salerno, per proseguire poi in un tour che si concluderà a Roma, passando per Foggia, Firenze, Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Nola.