Ci sono novità importanti per quanto riguarda le Pensioni e soprattutto per quanti opteranno per l'uscita con quota 100. Sono infatti ormai disponibili sul sito dell'Inps i programmi di calcolo che permetteranno agli utenti di fare simulazioni e comprendere realmente quale sarà il loro rateo pensionistico. Uno strumento indispensabile questo per ogni utente ancora dubbioso che intende comprendere se l'uscita anticipata con quota 100 é davvero la soluzione previdenziale migliore oppure se sarà più conveniente optare per altre soluzioni. Dal 19 febbraio 2019 sono infatti attivi i programmi di calcolo col sistema Quota 100 in modo da consentire anche alle sedi Inps di definire le singole posizioni assicurative ed garantire dal primo aprile il primo pagamento.

Rassicuranti le parole del Direttore Generale Inps Di Michele

Gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le adesioni a quota 100 sono positivi, i dati parlano di un numero superiore alle 58 mila domande. La direttrice generale dell'INPS nella figura di Gabriella Di Michele ha detto che non ci saranno problemi da parte dell'Istituto sul fatto di non riuscire a gestire questi nuovi provvedimenti dato l'alto numero di persone che ne avrà diritto.

Anzi la diffusione dei programmi di calcolo darà la possibilità tutte le sedi dell'Istituto di poter erogare puntualmente a partire dal primo aprile la pensione utilizzando questa nuova metodologia. La dottoressa Di Michele spiega che potrebbero al più esserci dei problemi a causa dell'assenza del presidente dell'INPS per quanto riguarda le circolari relative alla pace contributiva e riscatto di laurea così come opzione donna la perequazione e il taglio delle pensioni d'oro.

Inps pronto ad erogare quota 100

Nonostante le adesioni siano veramente state tante, l'Inps non é in affanno e si dichiara pronto a far fronte a questa nuova necessità del paese. Quota 100 ad oggi è stata un vero successo e il Governo Conte può vantarla come una delle misure più importanti che sono state attuate sul sistema previdenziale.

Ora che vi é anche l'accordo sul Presidente Inps che ha visto cadere la nomina su Tridico del M5S, le eventuali difficoltà o ritardi dovrebbero vedere una pronta soluzione.

Non resta che comprendere se il rapporto tra Governo e il nuovo Presidente dell'Inps sarà più disteso rispetto al precedente con l'ex numero Uno dell'Inps ,Tito Boeri, che si é sempre dimostrato critico nei confronti della manovra e nello specifico dell'uscita anticipata con Quota 100.