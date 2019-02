Annuncio

Casting aperti per la realizzazione di un nuovo film prodotto da Film Kairos e RAI Cinema e selezioni in corso per la stagione 2019 di Mirabilandia, il famoso parco dei divertimenti.

Un nuovo film

Per la realizzazione di un nuovo film, prodotto da Film Kairos in collaborazione con RAI Cinema, si selezionano attrici anche prive di esperienza in ambito recitativo. Il film verrà diretto dal regista Marco Antonio Pani e le riprese verranno effettuate a Cagliari nella primavera di quest'anno. Nello specifico, la richiesta è orientata verso una donna di età compresa tra i 45 e i 55 anni, originaria dell'est Europa, di bella presenza, con carnagione chiara, occhi chiari ed espressione alquanto dolce.

Si richiede inoltre una conoscenza adeguata della lingua italiana e l'essere del tutto in regola con permessi di soggiorno e altri aspetti legali e burocratici. Le interessate a presentare la propria candidatura devono inviare, entro e non oltre le ore 23 del prossimo 1 di marzo 2019, dati personali, riferimenti di contatto, almeno due fotografie recenti, scattate in primo piano e possibilmente che mettano bene in evidenza il viso, nonchè una o più fotografie a figura intera, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingrossanapatricelli@gmail.com. Si precisa che tutte le fotografie devono essere nominate, ovvero indicando nome e cognome sopra ciascuna. I casting si terranno poi su convocazione sulla base di quanto inoltrato.

Mirabilandia

Per la stagione 2019, Mirabilandia Parco della Standiana srl seleziona cantanti attori/attrici nonchè ballerini e ballerine. Il periodo di lavoro inizierà verso metà marzo per proseguire fino all'autunno 2019. Nello specifico, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso cantanti attori/attrici in possesso di rilevanti abilità canore e in grado di interpretare ruoli differenti in ambito musicale. Oltre a ciò, si richiede anche una adeguata preparazione e competenza nell'ambito della danza. Si cercano inoltre ballerini e ballerine, in possesso di ottima tecnica sia classica che moderna, e particolarmente versatili nell'ambito della danza. Le selezioni si terranno sabato 16 febbraio presso l'Area Dance di Milano (via Giovanni Battista Cassinis, 33), ma esclusivamente su convocazione.

Gli interessati devono inviare entro il prossimo 14 febbraio dati personali, riferimenti di contatto, un video contenente una propria esibizione canora o di ballo, nonchè il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingmirabilandia@gmail.com.