Sono attualmente in corso i casting per una serie televisiva prodotta da Palomar per Rai Uno e dal titolo La guerra è finita. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per il cortometraggio Teresa, collegato alla Scuola Holden di Torino.

La guerra è finita

Per la realizzazione di una importante serie televisiva, diretta dal regista Michele Soavi e prodotta dalla nota casa di produzione Palomar per RAI Uno, sono in corso le selezioni di attori e attrici. Le riprese verranno poi effettuate nel mese di aprile in Emilia-Romagna. Nello specifico, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni, di origini slave, albanesi, austriache, francesi, polacche. Tutti i candidati devono avere un accento dell'est Europa o essere in grado di riprodurlo adeguatamente.

Si cercano, inoltre, ragazzi di età tra i 15 e i 19 anni, un bambino di 7 anni, con un volto particolarmente espressivo e che dimostri meno anni, una bambina di età compresa tra i 7 e i 10 anni ma che sembri anche lei di età inferiore, alcune ragazze tra i 14 e i 18 anni, una bambina di 4 anni con occhi azzurri e capelli biondi. Gli interessati devono presentarsi direttamente sabato 2 o domenica 3 marzo a Torino, presso la Sala Movie della Film Commission Torino Piemonte (Via Cagliari, 40/E), dalle ore 11 alle ore 18. I minorenni devono essere assolutamente accompagnati dai propri genitori o da chi ne fa le veci.

Teresa

Per realizzare un interessante cortometraggio dal titolo Teresa, collegato alla Scuola Holden di Torino e diretto da Tommaso Ferrero, si cercano attori, attrici e figuranti.

In particolare la richiesta è orientata verso un bambino di 8/9 anni, per un ruolo da protagonista, e un bambino di età compresa tra 11 e 12 anni, per un ruolo da co-protagonista. Si cercano inoltre, come figuranti, una donna tra i 35 e i 45 anni, un uomo tra i 50 e i 60 anni e un uomo di età compresa tra i 35 e i 40 anni. Per i ruoli da protagonisti e co-protagonisti, i candidati devono avere avuto precedenti esperienze in ambito recitativo. Le selezioni si terranno poi mercoledì 27 febbraio a Torino, presso la Sala Casting della Film Commission Torino Piemonte (Via Cagliari, 40/E), dalle ore 9:30 alle ore 18. Gli interessati a partecipare devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: teresashortmovie@gmail.com.

Per i candidati minorenni, i genitori o i relativi tutori dovranno allegare anche una autorizzazione firmata a prendere parte ai casting.