Selezioni attualmente in corso per una interessante serie televisiva dal titolo Il Processo, prodotta da Lucky Red per le reti Mediaset e diretta dal regista Stefano Lodovichi. Nel cast anche la nota attrice Vittoria Puccini. Le riprese verranno effettuate a Mantova, dove peraltro sono stati fissati alcuni casting da tenersi in questo mese di febbraio. Si cercano piccoli ruoli, figuranti generici e figuranti speciali. Sono inoltre in corso le selezioni per ballerine per la nuova edizione di Made in Sud, programma che andrà in onda su Rai Due.

Una serie tv per Mediaset

Per la realizzazione della importante serie televisiva per i canali Mediaset dal titolo Il Processo, diretta dal regista Stefano Lodovichi e prodotta da Lucky Red, e di cui vi abbiamo già parlato di recente, sono stati ora fissati dei casting ai quali gli interessati possono presentarsi direttamente, senza la necessità di inoltrare previamente la consueta documentazione richiesta.

Nello specifico, per la serie televisiva che vedrà la nota attrice Vittoria Puccini e Francesco Scianna tra gli interpreti principali, la richiesta è attualmente indirizzata verso ambosessi di età compresa tra i 18 e i 65 anni, per piccoli ruoli ma anche come figuranti generici e speciali. Le selezioni in questione si terranno a Mantova, dove peraltro verrà girata la Serie TV, il 22 e il 23 febbraio 2019 presso il Cinema 'Mignon' (via Gaetano Benzoni, 22), a partire in entrambi i giorni dalle ore 9:30 per proseguire poi fino alle ore 18 (con una sosta di un'ora, dalle 13 alle 14). È necessario portare la fotocopia di un proprio documento di identità e del codice fiscale unitamente a quella relativa ai propri dati Iban

Un programma di Rai 2

Per la nuova edizione della ben nota trasmissione dal titolo Made in Sud, che andrà prossimamente in onda in prima serata su Rai 2, sono in corso le selezioni di ballerine maggiorenni.

I casting si terranno (esclusivamente su convocazione) a Napoli il prossimo 18 febbraio 2019, presso il Teatro Cilea, e verranno curati direttamente dal coreografo del programma, Fabrizio Mainini, il quale sarà coadiuvato per l'occasione dal ballerino Stefano De Martino e dalla conduttrice Fatima Trotta. Le interessate devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie recenti e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingmadeinsud9@gmail.com.