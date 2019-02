Annuncio

Annuncio

Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di comparse per alcune scene della serie televisiva diretta da Paolo Sorrentino e dal titolo The New Pope. Le riprese in questione verranno effettuate nelle vicinanze di Treviso, dove peraltro si terranno anche le selezioni. Sono inoltre aperti i casting per una commedia teatrale da portare in tournèe, con selezioni da tenersi al Teatro Antigone di Roma.

The New Pope

Per alcune scene della serie televisiva dal titolo The New Pope, diretta dal celebre regista Paolo Sorrentino, sono attualmente aperte le selezioni. Le riprese in questione verranno effettuate nell'ambito della provincia di Treviso agli inizi del mese di aprile. Possiamo anticiparvi che alcune riprese si svolgeranno nell'Abbazia di Sant'Eustachio ed a Nervesa della Battaglia.

Annuncio

In particolare si cercano numerosissime comparse appartenenti a qualunque etnia, di età compresa tra i 18 e i 75 anni, tra cui varie donne di bella presenza. Gli interessati devono presentarsi direttamente martedì 5 o mercoledì 6 marzo a Treviso presso l'Hotel Continental (Via Roma, 16), in entrambi i casi dalle ore 10:30 alle ore 18. Occorre portare con sé la fotocopia fronte/retro di un documento di identità e quella del codice fiscale, unitamente al proprio codice Iban. I candidati extracomunitari devono portare anche la fotocopia del proprio permesso di soggiorno in corso di validità. Si precisa che le donne devono avere un trucco particolarmente leggero e che quanti hanno partecipato alle riprese precedenti della serie televisiva non verranno ammessi alle selezioni. Nel cast della serie televisiva troveremo, tra gli altri, John Malkovic e Jude Law.

Annuncio

Una commedia teatrale

Per la tournèe di una commedia teatrale sono aperte le selezioni di attori e attrici. In particolare, la richiesta è orientata verso una attrice di età scenica compresa tra i 35 e i 40 anni, con capelli lunghi e una statura tra 1,60 e 1,80, con fisico femminile ma caratteristiche di tipo androgino, e un attore di età scenica tra i 30 e i 35 anni, con capelli corti e struttura fisica nella media, alto tra 1,70 e 1,80. I candidati non devono avere piercing o tatuaggi in vista. Oltre a quanto detto, sono da ritenersi fondamentali il possesso di una buona dizione nonché di una rilevante capacità espressiva e di una adeguata capacità nell'ambito dei movimenti scenici. Le selezioni si terranno a Roma il 14 marzo presso il Teatro Antigone (Via Amerigo Vespucci, 42) dalle ore 15 alle ore 18.

Annuncio

Gli interessati devono prenotare la propria presenza inviando i propri dati al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiostampa.maxpal@yahoo.com inserendo nell'oggetto: 'Presentazione Casting Qdt'. In sede di casting i candidati devono portare con sé una copia del proprio curriculum artistico-professionale e due monologhi (uno comico e uno in stile 'serio').