Casting attualmente aperti per un film diretto dal regista Giovanni Maderna, le cui selezioni si terranno a breve a Viterbo, e per uno short film diretto dalla regista Cecilia Gaggiotti, dal titolo Until Life, con selezioni a Torino.

Un film diretto da Giovanni Maderna

Per la realizzazione di un nuovo film diretto dal regista Giovanni Maderna, le cui riprese verranno effettuate nel corso della prossima estate 2019 in Italia e in Inghilterra, sono in corso le selezioni alla ricerca di un bambino di età compresa tra i 7 e i 9 anni, silenzioso e osservatore, acuto nel dialogo, riflessivo e fantasioso. Le selezioni si terranno il prossimo 23 febbraio a Viterbo, presso il Balletti Palace Hotel (viale Trento, 100), dalle ore 15 alle ore 19.

Non sono richieste precedenti esperienze in ambito recitativo.

I candidati, essendo minorenni, dovranno poi presentarsi accompagnati dai relativi genitori (o da chi ne fa le veci) muniti di un documento di identità. Per quanti dovessero trovarsi nell'assoluta impossibilità di presenziare alle selezioni, è prevista la possibilità di inviare dati personali, riferimenti di contatto, una fotografia e ogni altro elemento utile per una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingfilippo@gmail.com. Si precisa che nel testo della email occorre specificare anche la propria altezza nonché i dati personali dei genitori con i loro riferimenti telefonici. Saranno ben graditi gli inoltri anche di video di presentazione (di durata non superiore a 1 minuto).

I casting sono organizzati da EMU Films. Giovanni Maderna ha vinto in passato il premio Luigi De Laurentiis per il miglior esordio alla Mostra del Cinema di Venezia del 1999, con il film Questo è il giardino. Il nuovo film di Maderna è una co-produzione anglo-italiana.

Until Life

Per la realizzazione del cortometraggio dal titolo Until Life, diretto dalla regista Cecilia Gaggiotti, sono in corso le selezioni. Nello specifico, si cercano le figure di un uomo con età scenica intorno ai 60 anni, come co-protagonista, e un uomo di età scenica compresa tra i 60 e i 65 anni, per il ruolo da protagonista. Entrambi devono essere privi di tatuaggi in vista e di tagli particolari dei capelli. I casting si terranno martedì 26 febbraio a Torino, presso la Sala Casting della Film Commission Torino Piemonte (via Cagliari, 40/E), dalle ore 9:30 alle 13:30.

Gli interessati possono presentarsi direttamente presso la Sala Casting.