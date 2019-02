Annuncio

Sono aperte le selezioni per la ricerca di giovani attori per il cortometraggio Pokaontas, prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Sono inoltre in corso i casting per la ricerca di varie figure per interpretare ruoli principali per la versione teatrale del noto film L'attimo fuggente, prodotta dalla Scuola del Teatro Musicale di Novara.

Pokaontas

Per realizzare il cortometraggio dal titolo provvisorio Pokaontas, con la regia di Simone Bozzelli (regista in passato di Loris sta bene e Mio fratello) e prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, si selezionano giovani attori. Le riprese verranno poi effettuate nei mesi di maggio e di giugno 2019. In particolare, la richiesta è indirizzata verso alcuni ragazzi di età scenica compresa tra i 15 e i 22 anni.

Si precisa che verranno valutate con particolare interesse le candidature di quanti hanno tatuaggi, piercing, cicatrici. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie e, eventualmente, a uno showreel e al proprio curriculim artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: rosevillefilms@gmail.com. L'inoltro della candidatura va effettuato entro e non oltre il prossimo 30 aprile.

'L'attimo fuggente'

Per la realizzazione della versione teatrale italiana del celebre film dal titolo L'attimo fuggente, la Scuola del Teatro Musicale di Novara ha aperto le selezioni, dopo aver acquisito i diritti per poter procedere alla versione teatrale del film interpretato, tra gli altri, dall'attore Robin Williams.

La Scuola in questione è conosciuta da tempo come un importante performing arts center per la formazione di registi e attori, nonchè un qualificato centro di produzione teatrale. I casting si terranno su convocazione il 26 e il 27 aprile 2019 presso la sede della Scuola, e la messa in scena dello spettacolo è prevista per il mese di settembre di quest'anno, in occasione del trentennale dall'uscita nelle sale del film. Lo spettacolo verrà diretto da Marco Iacomelli e si richiede una disponibilità per il periodo di tempo che va dal settembre 2019 al febbraio 2020, con possibilità di prolungamenti ulteriori. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure, che verranno tutte chiamate poi a interpretare ruoli principali: un uomo di 60 anni, una ragazza di 16 anni, un uomo di 40 anni e 6 ragazzi di 16 anni.

L'età è sempre da riferirsi a quella scenica e non anagrafica. Gli interessati devono far riferimento, anche per ulteriori dettagli e indicazioni, al sito web della Scuola del Teatro Musicale, dove possono reperire il relativo bando e compilare l'apposito form online per la registrazione e l'iscrizione alle selezioni.