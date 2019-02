Annuncio

NoiPa lo aveva annunciato nei giorni scorsi ma ora è arrivata ufficialmente: è nata l'applicazione per smartphone. Il sistema NoiPa è dunque a portata di click e diverse sono da oggi le funzioni disponibili per tutti gli amministrati. Il portale dedicato agli stipendi della Pubblica Amministrazione lo ha annunciato poco fa direttamente dalla propria pagina Facebook e già tante sono state le reazioni positive da parte degli utenti. Si tratta della prima app ufficiale di NoiPa. Di seguito illustriamo le caratteristiche principali e le modalità con cui è possibile scaricarla.

Nasce la prima app ufficiale di NoiPa

L'app ufficiale NoiPa potrà essere scaricata facilmente e in maniera gratuita dagli store Apple e Google.

Per poterla utilizzare è necessario inserire le credenziali che normalmente si utilizzano per accedere alla piattaforma. L'applicazione NoiPa, al contrario di altre app non autorizzate che circolano in rete, è sicura in quanto la privacy e la sicurezza delle informazioni degli utenti sono garantite. Il portale ha presentato l'app ufficiale tramite anche un'infografica, dalla quale è possibile vedere l'anteprima degli strumenti e delle funzionalità disponibili. Questo il messaggio che si legge: "L’app NoiPa ti permette di visualizzare e scaricare il cedolino stipendiale e la Certificazione Unica, di consultare le notizie del portale NoiPa e di accedere direttamente all’assistenza per le funzioni disponibili sull’applicazione".

Dunque è possibile scaricare e salvare il pdf del cedolino direttamente sul proprio cellulare, oltre chiaramente a consultarlo, facilitando tale attività a tutti gli amministrati. Ma non è tutto. Sarà possibile anche richiedere assistenza in modo semplice e veloce; visualizzare più celermente le notizie di NoiPa, avendo così la possibilità di rimanere sempre aggiornati ovunque ci si trovi. Inoltre, si potranno vedere e salvare sul proprio dispositivo cellulare le Certificazioni uniche (Cu). Tanti sono dunque i servizi offerti dalla nuovissima app.

La nuova app NoiPa per tutti gli statali

Il servizio è stato creato dalla direzione dei sistemi informativi e dell’innovazione del dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del ministero dell’Economia e delle Finanze e consentirà a oltre due milioni di dipendenti statali di semplificare e velocizzare soprattutto la visualizzazione del proprio cedolino mensile.

Nei prossimi mesi l'applicazione verrà con ogni probabilità aggiornata con nuovi servizi, ma pare essere già destinata a un gran successo, dal momento che in tantissimi l'attendevano da tempo.