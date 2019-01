Annuncio

In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo.

In particolare sono tuttora in corso le selezioni per la ricerca di ruoli da protagonisti per una serie televisiva diretta da Niccolò Ammaniti e prodotta da Wildside, importante casa di produzione televisiva e cinematografica. A tal proposito sono stati organizzati alcuni nuovi casting.

Sono inoltre attualmente in corso le selezioni di attori e attrici per la realizzazione di un cortometraggio, prodotto da Robin Studio, che verrà presentato alla Biennale Democrazia 2019, la quale si terrà nel mese di marzo a Torino.

Una nuova serie televisiva

Per una nuova e importante serie televisiva, diretta da Niccolò Ammaniti e prodotta da Wildside, sono stati fissati alcuni nuovi casting. La richiesta è orientata verso una donna di statura non inferiore a 1,85 m, per una ragazza di età compresa tra i 12 e i 16 anni e verso un ragazzo tra i 14 e i 18 anni, tutti per ruoli da protagonisti.

Le prossime selezioni si terranno venerdì 1 febbraio a Catania, presso i locali di Open (Via Porta di Ferro, 38), dalle ore 14,30 alle 19,30 e poi sabato 2 febbraio a Messina, presso il Teatro Clan Off (Via Trento, 4), dalle ore 11 alle ore 18, 30. Gli interessati devono [VIDEO] presentarsi direttamente. Per quanto concerne i candidati minorenni è necessario che vengano accompagnati da almeno un genitore o da un tutore legalmente riconosciuto.

Un cortometraggio

Per la realizzazione di un iinteressante short film prodotto da Robin Studio e da presentare all'importante manifestazione Biennale Democrazia 2019, si selezionano attori e attrici. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso un attore di età compresa tra i 20 e i 25 anni, dai lineamenti particolarmente delicati e alquanto androgino, che dovrà interpretare il ruolo di un giovane influencer, e verso un'attrice di età compresa tra i 40 e i 50 anni, di bella presenza e in possesso di una perfetta dizione, che interpreterà invece il ruolo di una conduttrice televisiva.

I casting si terranno il prossimo 9 febbraio, a Torino, cui seguiranno le riprese dello short film che verranno effettuate agli inizi del mese di marzo 2019, sempre nel capoluogo piemontese. La Biennale Democrazia 2019 si svolgerà poi dal 27 al 31 marzo a Torino.

Gli interessati devono [VIDEO] inviare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 7 febbraio al seguente indirizzo di posta elettronica: rosselladonderi@ gmail.com indicando i propri dati personali e di contatto e allegando alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale.