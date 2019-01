Annuncio

Annuncio

Casting attualmente aperti per la ricerca di un attore con esperienza per realizzare un interessante cortometraggio, le cui riprese verranno effettuate prossimamente a Roma. Sono inoltre in corso le selezioni per la ricerca di due famiglie, con particolari caratteristiche, per la realizzazione di uno spot pubblicitario del noto marchio Garnier. Nel testo di questo articolo verranno indicate con cura e precisione le relative richieste.

Un cortometraggio

Per giungere alla realizzazione di un interessante short film le cui riprese verranno in seguito effettuate a Roma, nel periodo che va dal 25 al 31 marzo 2019, si selezionano attualmente attori.

Nello specifico, la richiesta in questione è indirizzata verso un attore di età scenica compresa tra i 35 e i 40 anni, magro e dalla struttura fisica esile. Si richiede, per chi supererà le selezioni, la disponibilità per l'intero periodo delle riprese.

Advertisement

Gli interessati a [VIDEO] candidarsi devono inviare i propri dati personali e i riferimenti di contatto, unitamente ad alcune fotografie e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: danieleilluminati @outlook.it. I casting si svolgeranno poi esclusivamente su convocazione, a seguito di una prima valutazione online concernente la documentazione inoltrata, soprattutto in rapporto al proprio curriculum, che dovrà essere alquanto dettagliato al fine di dimostrare le proprie esperienze in ambito recitativo.

Uno spot pubblicitario

Per realizzare un importante spot pubblicitario della Garnier, il noto marchio di prodotti di bellezza, igiene e pulizia, si selezionano alcune famiglie. In particolare, la richiesta è indirizzata innanzitutto nei confronti di una famiglia composta da madre e/o da padre sordomuti, con un figlio non udente ma in possesso di un'ottima conoscenza del linguaggio dei segni.

Advertisement

I migliori video del giorno

Si cerca inoltre un'ulteriore famiglia, in questo caso composta però da madre asiatica e figlio o figlia e padre italiani o di origine europea. Gli interessati devono [VIDEO] inoltrare quanto prima la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: pubblicita @studio-t.it e comunque entro e non oltre giovedì 31 gennaio 2019. Per le candidature di eventuali minorenni si richiede tassativamente che l'inoltro venga effettuato da uno dei due genitori o da un tutore legalmente riconosciuto.