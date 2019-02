Annuncio

Sono in corso le selezioni per il nuovo film diretto da Fausto Brizzi e dal titolo "Se mi vuoi bene" e per il cortometraggio dal titolo "Guasto", diretto da Paola Crescenzo. Le riprese verranno effettuate rispettivamente in Piemonte e in Puglia.

'Se mi vuoi bene'

Per la realizzazione di un nuovo film diretto dal regista Fausto Brizzi sono aperte le selezioni di figuranti e ruoli vari. Nel cast, tra gli altri, Claudio Bisio, Sergio Rubini, Lucia Ocone, Gianmarco Tognazzi, Flavio Insinna, Dino Abbrescia. Le riprese verranno poi effettuate a Torino nei mesi di marzo e aprile. In particolare la richiesta è indirizzata, innanzitutto, verso uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 74 anni, come figuranti.

Si cercano, inoltre, per ruoli vari uomini e donne di origine orientale, camerieri e baristi di livello professionistico, ragazzi dal look in stile hipster, donne di età superiore ai 60 anni, uomini e donne in grado di giocare adeguatamente a tennis. Gli interessati a candidarsi devono presentarsi direttamente venerdì 1 marzo a Torino presso la sala casting di Film Commission Torino Piemonte (Via Cagliari, 40/E), dalle ore 10:00 alle 17:30. Occorre portare con sé la fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità e del codice fiscale. Da rilevare che gli extracomunitari devono presentare anche il permesso di soggiorno. Per ulteriori informazioni, indicazioni e dettagli consigliamo di visionare previamente il sito web di Film Commission Torino Piemonte.

Quanti dovessero trovarsi nella assoluta impossibilità di presenziare alle suddette selezioni possono inviare la propria candidatura facendo riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: semivuoibenefigurazioni @gmail.com. A tale proposito è necessario indicare i propri dati personali e di contatto e allegare un paio di fotografie (in primo piano e a figura intera).

'Guasto'

Per ll cortometraggio dal titolo Guasto sono in corso le selezioni di varie figure. Nello specifico, per lo short film diretto dalla regista Paola Crescenzo, la richiesta è indirizzata verso una donna, di età compresa tra i 35 e i 50 anni, dalla corporatura esile; un ragazzo tra i 18 e i 20 anni dall'aspetto adolescenziale; una donna tra i 70 e gli 80 anni, di corporatura media e ben curata nell'aspetto; un uomo tra i 35 e i 45 anni, con occhi chiari; una donna di età compresa tra i 45 e i 60 anni, dall'aspetto curato; un uomo tra i 25 e i 40 anni e una donna tra i 35 e i 40 anni.

Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, il proprio curriculum artistico-professionale e due fotografie (in primo piano e a figura intera), a: casting @passouno.it.