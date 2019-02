Annuncio

Per le selezioni attualmente in corso, riguardanti il nuovo film diretto dal regista Gabriele Muccino, sono state fornite ulteriori indicazioni, sia in merito alla partecipazione ai casting che al film stesso. Sono inoltre aperti i casting per un nuovo film di produzione internazionale le cui riprese verranno effettuate in Toscana.

Il nuovo film di Gabriele Muccino

Per il nuovo film diretto dal noto regista Gabriele Muccino, di cui abbiamo parlato di recente, si precisa che le selezioni di bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni si terranno nella date già indicate, ovvero il 16 e il 17 febbraio, in tutta Italia e questo all'interno degli showroom Mercedes-Benz. Il film, dal titolo I Migliori Anni, prevede un cast di primo livello, con attori ben conosciuti, tra i quali possiamo menzionare Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino e Kim Rossi Stuart.

Si precisa inoltre che i bambini in questione dovranno sostenere un auto-provino, impostato interamente su uno speciale dialogo tra loro e l'intelligenza artificiale MBUX. Successivamente tutti i video dei provini verranno spediti allo staff del noto regista per le ulteriori dettagliate selezioni. Per avere informazioni relative ai luoghi in cui si terranno i casting e per registrarsi, occorre far riferimento al sito web di bthestar.it. Trattandosi di minori, l'inoltro della candidatura dovrà essere effettuato da almeno un genitore o da un tutore, e gli stessi dovranno poi accompagnare i candidati nelle varie sedi in cui si terranno le selezioni.

Un nuovo film internazionale

Per la realizzazione di un nuovo film di coproduzione internazionale, che vede coinvolte case di produzione cinematografiche di Austria, Italia e Svizzera, sono in corso le selezioni per la ricerca di ruoli da protagonista e da coprotagonista.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso ragazzi di ambosessi di età compresa tra i 10 e i 12 anni. Per quanto riguarda i candidati maschi, si precisa che devono essere di carnagione chiara e corporatura minuta e devono inoltre sembrare di età inferiore rispetto alla propria. Per quanto concerne le candidate femmine, si richiede una struttura fisica snella e slanciata. I casting si terranno il prossimo 2 marzo a Prato, presso le Manifatture Digitali Cinema, dalle ore 9 alle 18. Gli interessati devono far inviare la propria candidatura dai genitori o da chi ne fa le veci al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@dnartstudio.it. Devono essere indicati i dati personali e di contatto, una fotografia a figura intera e una a mezzo busto, un breve video di presentazione o un link di rimando a precedenti esperienze in ambito recitativo nonché la dichiarazione di consenso firmata da almeno uno dei due genitori (o da un tutore).

Per reperire ulteriori informazioni, indicazioni e dettagli consigliamo di visionare previamente il sito web di Toscana Film Commission.