Casting aperti per la ricerca di attori e comparse per realizzare un importante spot di carattere pubblicitario finalizzato al lancio di un nuovo modello di smartphone. Le riprese verranno poi effettuate a Roma. Sono inoltre in corso le selezioni di attrici/cantanti, con propensione anche per la danza, per lo spettacolo di Federico Bellone dal titolo Ghost. Il musical, ispirato al celebre film, verrà in seguito portato in tour in tutta Italia dal mese di novembre 2019 all'aprile 2020.

Uno spot pubblicitario per un nuovo smartphone

Per la realizzazione di un interessante spot pubblicitario finalizzato al lancio di un nuovo modello di smartphone, si selezionano attori e comparse.

Le riprese del video verranno poi effettuate a Roma nel mese di marzo. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso le seguenti tipologie di comparse: tre donne, di età compresa tra i 40 e i 55 anni, un uomo intorno ai 50 anni e due ragazze tra i 18 e i 25 anni. Si cerca poi un attore di età scenica intorno ai 50 anni, con capelli brizzolati e dotato di buona dialettica. Tutti i candidati devono risiedere nella Regione Lazio. Gli interessati devono inviare dati personali, indicazioni di contatto, fotografie e, se si candidano come attori, anche il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: artistispettacolo@gmail.com inserendo nell'oggetto "Spot marzo".

Uno spettacolo musicale

Casting in corso per realizzare un importante spettacolo musicale dal titolo Ghost, diretto dal regista Federico Bellone e basato sul celebre film.

Si selezionano attualmente attrici/cantanti. Entrando nello specifico, si cerca un'attrice/cantante con una notevole propensione anche per la danza, di età compresa tra i 20 e i 25 anni e di bellissima presenza. La selezionata sarà poi chiamata ad interpretare il ruolo di Molly Jensen. Le interessate a candidarsi sono tenute a spedire, entro e non oltre il 17 febbraio, i propri dati personali e di contatto, alcune fotografie, il curriculum artistico e ogni eventuale ulteriore documentazione ritengano utile, a questo indirizzo di posta elettronica: info@showbees.it. È necessario inoltre dare la propria disponibilità sia per la fase delle prove, a giugno e ottobre, sia per il tour italiano, che inizierà nel mese di novembre di quest'anno per concludersi, in linea di massima, nel mese di aprile del 2020.