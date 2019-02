Annuncio

Sono attualmente in corso le selezioni di attori o aspiranti tali per la realizzazione di un importante video di carattere promozionale, finalizzato a far conoscere in modo adeguato la Bassa Romagna. L'organizzazione della interessante iniziativa è curata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i casting si terranno a breve presso la Rocca di Lugo. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori, cantanti, ballerini, presentatori e artisti circensi, per alcune produzioni teatrali della Bottega degli Artisti di Roma.

Un video promozionale

Per la realizzazione di un interessante video promozionale, finalizzato a far conoscere in modo adeguato il territorio della Bassa Romagna, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di un attore o aspirante tale, di età compresa tra i 20 e i 35 anni e in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese, soprattutto parlata.

Il tutto è organizzato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Per partecipare ai casting gli interessati devono presentare la propria candidatura inviando entro e non oltre il prossimo 3 marzo 2019 i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: comunicazione@unione.labassaromagna.it. I casting verranno poi effettuati, esclusivamente su convocazione, giovedì 7 marzo nelle vicinanze di Lugo.

Alcuni spettacoli teatrali

Per la realizzazione di alcuni importanti spettacoli teatrali, la Bottega degli Artisti Vintage Theatre di Roma seleziona attori, presentatori, cantanti, ballerini e artisti circensi.

Gli interessati devono inviare i propri dati personali, i riferimenti di contatto, soprattutto di carattere telefonico, alcune fotografie, eventuale materiale video correlato a precedenti esperienze in ambito recitativo (come showreel o link a spettacoli), nonché il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@bottegadegliartisti.net. L'inoltro deve essere effettuato entro e non oltre il 17 marzo 2019. Per reperire ulteriori informazioni, indicazioni e dettagli, sia sugli spettacoli che sulle selezioni, consigliamo comunque di visionare previamente il sito web della Bottega degli Artisti, o in alternativa la relativa pagina ufficiale Facebook della suddetta nota istituzione teatrale.