Sono attualmente aperti gli interessanti casting finalizzati alla ricerca di piccoli ruoli, esclusivamente maschili, nell'ambito della realizzazione di un'importante mini-fiction per Canale 5. Per il momento non si conoscono particolari dettagli, se non quello che la fiction andrà in onda su uno dei principali canali di Mediaset. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di giovani ambosessi, tutti già con almeno qualche esperienza nell'ambito del fashion e della moda, per giungere a realizzare un interessante spot di genere pubblicitario correlato ad un'importante azienda di livello internazionale. Le riprese del video in questione verranno poi effettuate prossimamente tra Lecce e Gallipoli.

Una mini-fiction

Per la realizzazione di un'importante mini-fiction per Canale 5 si cercano alcuni piccoli ruoli. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: un ragazzo di bella presenza e di età compresa tra i 20 e i 25 anni, e un uomo tra i 40 e i 45 anni, anche lui di bella presenza, con capelli neri e del tutto senza barba. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: schiavone @quadrio.tv. Ulteriori informazioni e dettagli verranno poi forniti a quanti saranno ritenuti idonei alle selezioni, sulla base della documentazione inoltrata.

Uno spot pubblicitario

Per realizzare un interessante spot di carattere pubblicitario per una nota azienda di livello internazionale, si selezionano ragazzi e ragazze. Nello specifico, la richiesta è orientata verso ambosessi di età compresa tra i 25 e i 35 anni, di bellissima presenza e già inseriti nel mondo della moda e del fashion come modelli, modelle, cool people, fashion people. Si richiede la residenza a Lecce o in zone limitrofe. Le riprese verranno poi effettuate a Lecce, Gallipoli e Tricase. Gli interessati a candidarsi devono inviare entro e non oltre il prossimo 19 febbraio dati personali, riferimenti di contatto, indicazioni concernenti età, statura, taglia bacino e taglia busto, una fotografia in primo piano e 2/3 ulteriori fotografie di carattere possibilmente professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: deborha.brandonisio @gmail.com, inserendo nell'oggetto: "casting spot + nome e cognome".