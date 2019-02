Annuncio

Alcune istituzioni pubbliche hanno messo a disposizione nuovi posti di lavoro per l'assunzione di numerosi profili professionali, da inquadrare con varie tipologie di contratto e da collocare presso diverse sedi situate in Italia. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta.

Posizioni Aperte a febbraio-marzo 2019

La Croce Rossa Italiana ricerca figure con il ruolo di Segretario Regionale da disporre tramite l'area di Trieste in Friuli Venezia Giulia: necessario il possesso della laurea triennale, magistrale in materie economiche, giuridiche, delle scienze umane, sociali e sanitarie o master nel settore della direttiva italiana sul terzo ambito e/o della direttiva/policy attribuite dal Movimento e/o del diritto internazionale umanitario.

Il tempo a disposizione per presentare la propria candidatura è sino a giovedì 28 febbraio 2019.

La Cri assume anche nuove risorse sanitarie in qualità di Tecnico di laboratorio biomedico da inserire mediante l'Unità di Progetto Laboratorio Centrale di Roma in Lazio. In questo caso, i soggetti interessati devono possedere il diploma di laurea in tecniche di laboratorio biomedico o parificabile ed essere iscritti all’albo professionale. È possibile inoltrare il proprio curriculum vitae entro lunedì 4 marzo 2019. Da precisare che per entrambe le posizioni aperte è opportuno inviare le domande di ammissione all'indirizzo email: recruiting @ cri.it.

Ulteriori assunzioni presso la Lega del Filo d'Oro

L'Associazione Onlus Lega del Filo d'Oro seleziona personale con l'incarico di responsabile comunicazione e raccolta fondi da ubicare in località Osimo, in provincia di Ancona, nelle Marche.

E' richiesta una adeguata formazione accademica meglio ancora se a indirizzo economico. In aggiunta a ciò, tale azienda assume educatori professionali da immettere presso il Centro Residenziale per Adulti di Lesmo in provincia di Monza-Brianza in Lombardia: richiesta la laurea in scienze dell'educazione o quale educatore professionale.

La medesima associazione ricerca anche candidati in funzione di assistente sociale, con il titolo di istruzione specifico e l'iscrizione all'ordine professionale; operatore territoriale in possesso della laurea in scienze dell'educazione o in educatore professionale, da assegnare tramite la zona di Pisa in Toscana e province vicine. Mentre per il Centro di Modena in Emilia Romagna si assumono ancora educatori con la laurea in scienze dell'educazione o in educatore professionale e operatori tecnici di assistenza in possesso del titolo di O.S.S. ''operatore socio sanitario''.

Per reperire maggiori dettagli sulle suddette Offerte di lavoro e per presentare la domanda di partecipazione è necessario collegarsi sul sito online ''Lega del Filo d'Oro > Lavora con Noi''.