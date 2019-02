Annuncio

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato nuovi bandi di concorso pubblico, per il conferimento di numerosi posti di lavoro rivolti a personale sanitario professionale da assegnare presso varie istituzioni situate in alcune province e regioni italiane. Ma entriamo nello specifico e scopriamo di che cosa si tratta.

Bandi di Concorso a febbraio 2019

L'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane in provincia di Pordenone in Friuli Venezia Giulia ha bandito un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 assistenti sociali di livello D e posizione retributiva D1.

Tale azienda richiede i seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma universitario in servizio sociale;

diploma di assistente sociale con efficacia giuridica;

laurea sperimentale in servizi sociali;

risultare iscritti all'ordine professionale degli assistenti sociali;

fluente comprensione della lingua inglese;

competenze dei sistemi informatici maggiormente utilizzati;

cittadinanza europea;

aver compiuto i 18 anni di età.

Il suddetto procedimento selettivo scade alle ore 12:00 di lunedì 4 febbraio 2019.

La domanda di ammissione deve essere consegnata a mano o spedita mediante il servizio postale o trasmessa per via telematica PEC: uti.valliedolomitifriulane @ certgov.fvg.it.

L'Unione dei Comuni delle Terre del Sole di Giulianova in provincia di Teramo in Abruzzo ha aperto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per un probabile inserimento part time e a tempo determinato con l'incarico di funzionario reti sociali, specializzazione servizi sociali ''assistente sociale'' di livello D e posizione economica D1. La citata società esige che il candidato sia in possesso dei successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea in servizio sociale;

lauree in servizio sociale e politiche sociali;

cittadinanza europea;

aver compiuto i 18 anni di età.

La domanda di assunzione deve giungere tramite A.R.

o consegnata personalmente o telematicamente alla casella PEC: unionecomunileterredelsole @ pec.it entro domenica 10 febbraio 2019.

Posizioni Aperte

Gli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale-Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza collocati nella Regione Lazio ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione a tempo indeterminato full time di 4 operatori socio sanitari di livello B e posizione retributiva B3. Ma diamo uno sguardo ai titoli di studio e ai requisiti di accesso:

diploma di scuola secondaria di I° grado;

detenere la qualifica di OSS ;

; cittadinanza europea;

idoneità psicofisica;

diritto elettorale attivo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata a mano o mediante A.R. o spedita per via email all'indirizzo PEC: ipabromacapitale @ pec.it entro le ore 13:00 di domenica 10 febbraio 2019.

Le Opere Pie D'Onigo di Pederobba in provincia di Treviso in Veneto hanno proclamato un bando di concorso pubblico, per soli esami, per l'attuazione di una graduatoria di merito, per l'accoglimento part time e a tempo determinato di 3 operatori socio sanitari di livello B, da destinare presso l'area socio assistenziale a persone anziane e con disabilità.

In questo caso, per aderire alla selezione è opportuno candidarsi entro mercoledì 20 febbraio 2019. Per ulteriori informazioni collegarsi sulla pagina web della ''Gazzetta Ufficiale''.