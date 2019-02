Annuncio

Annuncio

In queste settimane sono in corso dei casting alla ricerca di comparse per la realizzazione di uno spot pubblicitario per un noto brand, il cui nome non è stato diffuso. Le riprese verranno effettuate a Lucca.

Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per noti programmi televisivi prodotti da Magnolia, tra cui SN Shopping Night, Guess My Age, Cortesie per gli ospiti, Cuochi & Fiamme, Junior Bake Off e Bake Off, in onda su vari canali televisivi e tutti prodotti dalla nota casa di produzione.

Un importante spot pubblicitario

Mercoledì 27 febbraio 2019 al Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, si svolgeranno le selezioni per realizzare un importante spot pubblicitario per un noto marchio italiano.

Annuncio

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra i 25 e i 45 anni, come comparse. Gli interessati devono presentarsi direttamente a partire dalle ore 10 e comunque non oltre le ore 18, al Bagno Venezia del Lido, a Viale Europa, 120. Le riprese del video relativo allo spot verranno poi effettuate all'inizio del mese di marzo a Lucca, presso il Teatro del Giglio. In tale contesto si prevede la partecipazione di almeno una star di livello internazionale.

Magnolia TV

Per la nota casa di produzione televisiva Magnolia sono tuttora aperti numerosi casting. Tra questi possiamo menzionare innanzitutto quelli per programmi ormai ben conosciuti, come Junior Bake Off, Bake Off e Cortesie per gli ospiti.

Annuncio

Si tratta di trasmissioni tutte prodotte da Magnolia e che vanno in onda su Real Time. Tra gli altri casting aperti troviamo Cuochi & Fiamme, passato di recente su Food Network, canale 33 del digitale terrestre, con la presenza dello chef Simone Rugiati, ma anche il seguitissimo Guess My Age, condotto da Enrico Papi su TV 8, per il quale si cercano tuttora personaggi 'sconosciuti' ma anche coppie di concorrenti (tra i 18 e i 65 anni). Sono infine in corso i casting per un nuovo interessante programma dal titolo SN Shopping Night, aperti esclusivamente a maggiorenni appassionati di moda e shopping ma anche molto avvezzi all'uso dei social network e ben inseriti in questo contesto.

Gli interessati ai programmi televisivi indicati devono far riferimento al sito web di Magnolia, alla sezione casting.

Annuncio

Per quanto concerne le trasmissioni in onda su Real Time si può anche far riferimento al relativo sito web del canale televisivo. Rimane comunque il fatto che la registrazione e l'iscrizione ai casting va effettuata tramite Magnolia.