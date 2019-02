Annuncio

Con scadenza fissata fino al prossimo 25 marzo è possibile concorrere a differenti selezioni pubbliche che riguardano il ruolo di assistente sociale e istruttore direttivo e culturale. I bandi sono stati pubblicati dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord e il Comune di Tortolì (assistente sociale) e dall'Unione Terred'Acqua, per quanto concerne la professione di istruttore direttivo tecnico.

Selezione pubblica per assistenti sociali

Avviso di selezione pubblica indetto dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale, da assegnare presso l’area servizi sociali del settore servizi alla persona di suddetto ente. La figura prescelta deve avere conseguito uno dei seguenti titoli:

Diploma di Assistente sociale;

Oppure, Diploma di Assistente sociale abilitante;

Laurea specialistica (LS) 57-S (nuovo ordinamento);

Laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali;

Iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali;

Altri titoli equivalenti.

Domanda di partecipazione

La domanda di ammissione alla selezione, deve essere redatta esclusivamente tramite procedura telematica, entro il prossimo 25 marzo. Il testo dell'avviso è reperibile nel sito: unioneareanord.mo.it - albo online - bandi di concorso e incarichi.

In Sardegna, il Comune di Tortolì, in provincia di Nuoro ha emanato una selezione pubblica, per l'assunzione di cinque assistenti sociali. Oltre ai requisiti generali, i partecipanti devono essere in possesso di una: Laurea di 1° livello in Scienze del servizio sociale o altri titoli afferenti, con iscrizione al relativo albo professionale e patente di guida di categoria B.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, devono essere inviate secondo uno dei seguenti modi: direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Tortolì; oppure inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata: protocollo @pec.comuneditortoli.it, entro il giorno 25 marzo.

Alla domanda i concorrenti dovranno allegare, la ricevuta della tassa per l’ammissione alla selezione di € 10,00. Per ulteriori requisiti è possibile prendere visione del bando, nel sito istituzionale del Comune di Tortolì, alla voce 'avvisi'.

Concorso per istruttore tecnico e culturale

L'Unione Terred'Acqua, in provincia di Bologna indice un concorso pubblico, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, presso il Comune di San Giovanni in Persiceto. Alla selezione possono partecipare coloro in possesso di uno dei seguenti requisiti specifici:

Laurea in Scienze biologiche o 6S - LM6 in Biologia;

Oppure, in Scienze geologiche o Scienze e tecnologie geologiche o LM79 Scienze geofisiche;

Oppure, in Architettura o Ingegneria civile;

Oppure, Ingegneria per l’ambiente e il territorio.

Altri titoli come indicato nel bando.

Patente di guida categoria B.

Invio della domanda

L'istanza di partecipazione dovrà pervenire, entro il prossimo 25 marzo mediante una delle seguenti modalità: per posta raccomandata o a mano presso l'ufficio protocollo dell’Unione Terred’Acqua o tramite e-mail certificata 'unione.terredacqua @cert.provincia.bo.it'.

Ricordiamo che il bando completo è affisso, nel sito: terredacqua.net.