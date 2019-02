Annuncio

Annuncio

L'Agenzia delle Entrate ha bandito due Concorsi Pubblici per l'immissione di 160 profili esperti, di cui 150 figure da destinare presso la direzione di uffici preposti a servizi di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi e 10 posizioni da disporre tramite la direzione di uffici preposti a servizi di gestione dei servizi catastali di pertinenza della stessa Agenzia delle Entrate. Ma entriamo nei particolari e scopriamo di che cosa si tratta.

Bandi di Concorso a marzo 2019

La Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione ha indetto due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'inserimento di 150 dirigenti di II fascia e di 10 dirigenti di II fascia in possesso dei seguenti titoli accademici e requisiti:

diploma di laurea DL ossia laurea specialistica LS o magistrale LM;

aver conseguito il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione;

detenere il titolo di dirigente;

essere cittadini italiani;

idoneità fisica al lavoro;

essere in regola con il servizio militare;

diritti elettorali attivi;

non avere carichi pendenti o procedure penali in corso.

Prove d'esame e presentazione della domanda

I sopracitati bandi di concorso pubblico prevedono una prova preselettiva per decidere l'accoglimento dei concorrenti all'esame scritto.

Leggi anche Concorsi CNR e INAF: invio candidature entro 25 febbraio

Da tenere in considerazione che il test preselettivo verte in un questionario composto in due parti. La prima parte consiste in 45 domande a risposta multipla riguardanti diritto tributario e scienza delle finanza, nonché l'ordinamento e le attribuzioni dell'Agenzia delle Entrate.

Advertisement

La seconda parte del questionario comporta 15 domande a risposta multipla riguardanti i problemi logistici e gestionali ricadenti nel settore dell'apprendimento sul comportamento logistico. L'esame preselettivo viene calcolato in sessantesimi.

Oltre a ciò, i suddetti concorsi si suddividono in una prova scritta e in un test orale al fine di comprendere le potenzialità cognitive e la preparazione organizzativa dei concorrenti. Ogni esame viene considerato in centesimi e si intuisce superato se il soggetto ottiene un punteggio di almeno 70/100. Il test scritto si articola in due fasi, di cui la prima su un argomento tecnico-pratico relativo alle seguenti discipline:

diritto tributario e scienza delle finanze;

diritto amministrativo;

diritto civile e commerciale;

principi di diritto internazionale pubblico e dell'UE;

principi di economia aziendale;

principi di diritto penale;

progettazioni, organizzazioni e metodi di controllo;

regolamento e conferimenti dell'Agenzia delle Entrate;

sistema catastale;

sistema di pubblicità immobiliare;

criteri e tecniche estimali.

La seconda fase dell'esame scritto prevede una presentazione di una circostanza pratica di lavoro che riguarda contesti problematici di tipologia organizzativa e gestionale, ricadenti nel campo dell'apprendimento sul comportamento logistico.

Advertisement

I migliori video del giorno

Gli stati oggetti della prova vengono raffigurati con valore di domande a risposta aperta. Per quanto concerne il test orale volge in un colloquio finalizzato ad analizzare al meglio le abilità cognitive e la preparazione manageriale dei candidati.

Le domande di partecipazione ai sopraindicati concorsi devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica dal sito 10Dir.it entro le ore 23:59 di lunedì 4 marzo 2019. Per attingere ad altre informazioni, vi consigliamo di recarvi sul portale ufficiale Agenzia delle Entrate.