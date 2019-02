Annuncio

Con scadenza fissata fino all'11 marzo sono stati indetti nuovi concorsi per il ruolo di istruttore bibliotecario, assistente sociale e sociologo. I bandi sono stati pubblicati dal Comune di Palazzolo sull'Oglio (istruttore direttivo tecnico-bibliotecario), dal Comune di Caponago (assistente sociale) e dall'Azienda sanitaria locale di Parma, per la professione di sociologo.

Concorso per istruttore bibliotecario

Il Comune di Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia indice un concorso, per la formazione di una nuova graduatoria, nel ruolo di istruttore direttivo tecnico bibliotecario a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali, gli aspiranti candidati devono aver conseguito una delle seguenti lauree:

Beni Culturali (L-1) ;

Oppure, Tecnologia per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (classe L-43);

Lauree magistrali in Archivistica e biblioteconomia(classi LM-5);

Altri titoli equivalenti.

Oppure, aver maturato una precedente esperienza lavorativa nell’arco degli ultimi tre anni, presso biblioteche o sistemi bibliotecari di enti pubblici o privati.

Presentazione delle domande

La domanda potrà essere presentata, con una delle seguenti modalità: consegna diretta presso l'ufficio protocollo del comune; mediante Posta Elettronica Certificata: protocollo @palazzolo.viapec.it; o tramite raccomandata, entro il prossimo 6 marzo. Il bando completo è reperibile, nel sito: comune.palazzolosulloglio.bs.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Bando per assistente sociale

Il Comune di Caponago, in provincia di Monza e Brianza ha indetto un pubblico concorso, per l'assunzione a tempo indeterminato di due posti di istruttore direttivo assistente sociale, di cui uno riservato ai militari delle Forze Armate. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani o dell'Unione Europea, che abbiano conseguito un Diploma di Laurea triennale appartenente alla classe 6 – Lauree in scienze del Servizio Sociale o altri titoli afferenti alla professione indicata, con relativa iscrizione all'ordine professionale e possesso della patente da categoria B in corso di validità.

Domanda di partecipazione

La domanda deve pervenire, entro il prossimo 11 marzo, nel seguente modo: spedita per posta a mezzo raccomandata o tramite e-mail certificata, oppure presentata direttamente dall'interessato, all’ufficio protocollo del Comune di Caponago. All'istanza è necessario allegare, la ricevuta della tassa di concorso pari ad € 10,00. Il bando completo è consultabile, nel sito istituzionale del Comune di Caponago, in "ultime notizie".

Opportunità per sociologo

Il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna - Azienda Uls di Parma ha emanato un bando, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di uno sociologo. Tra i requisiti specifici è richiesto:

Laurea in sociologia;

Oppure, laurea in scienze politiche a indirizzo politico sociale;

Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità;

Iscrizione all'Albo professionale, ove esistente.

Invio della domanda

La domanda di partecipazione, dovrà pervenire nei modi seguenti: PEC o a mezzo del servizio pubblico postale, entro il 4 marzo.

Per ulteriori informazioni è possibile scaricare il testo completo del bando, nel sito: ausl.pr.it - amministrazione trasparente - concorsi/avvisi attivi.