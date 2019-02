Annuncio

Annuncio

In queste settimane sono aperti i casting per un film diretto dai fratelli D'Innocenzo e dal titolo Favolacce, che sarà prodotto da Papito Produzioni. Sono inoltre in corso le selezioni per il programma televisivo di La7 dal titolo The Coach.

Favolacce

Per la realizzazione di un film diretto dai fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo e dal titolo Favolacce, prodotto da Papito Produzioni, si selezionano giovanissimi attori. Si precisa che non si richiedomo precedenti esperienze recitative anche se poi i selezionati dovranno interpretare ruoli da protogonisti. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso bambini di età compresa tra 10 e 13 anni, senza ulteriori indicazioni. I casting, consistenti in una video-intervista, si terranno a Latina il 19 e il 21 febbraio 2019, presso la sede di Latina Film Commission (Expo, Via S.S.

Annuncio

Monti Lepini, 156), in entrambe i giorni dalle ore 14, 30 alle 18, 30. Gli interessati devono presentarsi direttamente e i minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore (o da un tutore) munito di documento di identità. Le riprese del film verranno poi effettuate tra giugno e agosto 2019. Ricordiamo che i fratelli D'Innocenzo hanno collaborato con alcuni noti registi e che al Festival del cinema di Berlino del 2018 hanno riscosso un notevole successo con un loro film.

The Coach

Per una trasmissione di La7 dal titolo The Coach, sono in corso le selezioni. I prossimi casting si terranno a Sava, in provincia di Taranto, nell'entroterra salentino. Possono prendere parte alle selezioni solisti, gruppi di danza, band musicali.

Annuncio

I migliori video del giorno

In particolare, si cercano talenti e aspiranti coach di età compresa tra 8 e i 45 anni, desiderosi di esibirsi nell'ambito del canto, della musica, della danza della recitazione e di qualsiasi altra forma di arte creativa nonchè originale. Per ulteriori informazioni e indicazioni, nonchè per prenotarsi per le selezioni, si deve far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: flow@ movidabilia.it.

I casting si terranno poi il 9 marzo, a partire dalle ore 15, 30, a Sava, presso il Laboratorio Urbano 'Ex Macello di Sava', attuale sede della scuola di musica Flow. Quest'ultima è nata di recente dalla proficua collaborazione tra Movidabilia e Arci Calypso. I minori dovranno presentarsi accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.

Annuncio

Nell'ambito delle selezioni verranno scelti anche quanti saranno ritenuti idonei per il delicato ruolo di coach.