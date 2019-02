Annuncio

Dopo aver parlato del concorso per educatore asilo nido, in questo articolo andremo a elencare tre nuovi concorsi e avvisi pubblici, per il ruolo di assistente sociale e farmacista. I bandi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale sono stati emanati dal Comune di Taurianova, per ruolo di assistente sociale, dall'Azienda speciale servizi - del Comune di Desenzano del Garda e dal Comune di Montecatini Val di Cecina (farmacista).

Avviso per 10 assistenti sociali

Il Comune di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria indice un avviso pubblico, per il reclutamento di 10 assistenti sociali a tempo parziale e determinato, nell’ambito dell’attuazione del 'Piano di Intervento e inclusione'. Il presente avviso è rivolto ai candidati in possesso di uno dei seguenti specifici requisiti:

Laurea specialistica in servizio sociale;

Oppure, Laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali;

Titolo di studio equiparato

Iscrizione all’albo professionale degli Assistenti Sociali;

Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Invio della domanda

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal concorrente, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del prossimo 7 marzo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 'comune.taurianova @asmepec.it'. Il bando integrale è reperibile, nel sito: comuneweb.it/egov/Taurianova.html - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Due concorsi per farmacisti

La Desenzano Azienda Speciale Servizi ha indetto un bando pubblico, per l’assunzione di un posto di farmacista collaboratore a tempo determinato. Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono aver conseguito una laurea specialistica in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, o altri titoli equipollenti, tra cui una laurea specialistica in Farmacia e Farmacia Industriale, con iscrizione al relativo ordine professionale e abilitazione alla professione di farmacista.

Domanda di partecipazione

La domanda può essere spedita mediante una delle seguenti modalità: PEC : desenzanoaziendaspeciale @pec.it; oppure di persona all'ufficio della DASS, entro il prossimo 7 marzo.

Per ulteriori informazioni è possibile reperire la copia del bando, nel sito: desenzanoaziendaspeciale.com, selezionano al voce 'news'.

Il Comune di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa indice un concorso pubblico, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel profilo di 'istruttore direttivo farmacista', presso la farmacia comunale. Oltre ai requisti generali è richiesto una:

Laurea in Farmacia e Farmacia Industriale (LM -13);

Titoli equipollenti ed equiparati;

Iscrizione all’Albo Professionale;

Possesso della patente di Categoria B.

Presentazione della domanda

La domanda potrà essere inviata, con uno dei seguenti modi: tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante e-mail certificata o direttamente ufficio protocollo del comune.

A corredo della domanda, deve essere allegata la tassa di ammissione alla selezione di € 5,16. Ricordiamo che la scadenza è fissata al 7 marzo. Il presente bando è consultabile, presso il sito internet del Comune di Montecatini Val di Cecina.