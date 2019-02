Annuncio

In queste settimane non mancano le opportunità di concorsi in campo sanitario e in particolare per le professioni di biologo e di infermiere.

Due bandi, con scadenza al 28 febbraio, verranno svolti rispettivamente presso l'Azienda Ospedaliera Nazionale SS Antonio e Biagio di Alessandria, per l'assunzione di tre dirigenti biologi e invece a Venezia Lido, presso la Fondazione Ospedale San Camillo per l'assunzione di un infermiere.

Copertura per 3 posti da dirigenti biologi

L'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria ha indetto un concorso, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di tre dirigenti biologi, di cui due in 'disciplina patologica clinica' e uno in 'disciplina epidemiologia'.

Tra i requisiti specifici è necessario essere in possesso di:

Laurea in Scienze Biologiche (classe 6/S oppure, classe LM-6);

(classe 6/S oppure, classe LM-6); Diploma di specializzazione nella disciplina di Patologia Clinica;

Oppure, diploma di specializzazione nella disciplina di Epidemiologia;

Iscrizione al relativo albo professionale.

Domanda di partecipazione

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere prodotte tramite procedura telematica, entro il prossimo 28 febbraio, mediante previa registrazione al sito: ospedalealison.iscrizioneconcorsi.it.

La partecipazione per entrambi i concorsi comporta il pagamento della tassa di € 10,00. Ricordiamo che i bandi integrali sono disponibili, nel sito: ospedale.al.it - lavora con noi - concorsi - bandi di concorso - concorsi e assunzioni a tempo indeterminato.

Concorso per un posto da infermiere

La Fondazione Ospedale San Camillo di Venezia Lido ha emanato un concorso, per la copertura di un posto come collaboratore professionale sanitario infermiere a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali, è necessario aver conseguito una Laurea in Infermieristica o altri titoli equivalenti e iscrizione all'albo professionale degli infermieri.

Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 28 febbraio. All'istanza devono essere allegati: l'autocertificazione relativa ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso; i titoli di merito, attestati di servizio, altri titoli di studio o formazione professionale; fotocopia di un valido documento di riconoscimento; eventuali pubblicazioni, curriculum formativo e professionale e la ricevuta in originale comprovante l’avvenuto versamento del contributo di partecipazione di €.

10,33. Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione dell'intero testo del bando, nel sito: ospedalesancamillo.net - bandi e concorsi - bando concorso infermiere.