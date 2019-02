Annuncio

L' Arpa Sicilia ovvero l' Agenzia Regionale per la protezione dell' Ambiente è un ente della Pubblica Amministrazione che si occupa di monitoraggio e tutela dell’ambiente, della salute e dell’aria in Sicilia. L' Azienda è articolata in una struttura centrale che ha sede a Palermo e in altre nove strutture territoriali dislocate nelle varie province siciliane.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4a serie speciale Concorsi ed Esami del 29 gennaio 2019, l' Arpa Sicilia ha pubblicato 16 avvisi di selezione per contratti a tempo determinato.

LE POSIZIONI RICERCATE

Le posizioni ricercate sono molteplici, dal perito industriale a quella del dirigente Biologo e Chimico, di seguito, il dettaglio delle figure ricercate con il relativo numero di posti disponibile:

5 tecnici professionali per trattamento ed elaborazione dati

1 tecnico per analisi biologiche

2 tecnici per analisi generiche

1 assistente perito industriale

1 dirigente chimico

1 dirigente biologo

1 dirigente amministrativo

5 assistenti tecnici- conduttori di mezzi nautici e attività di coperta

9 assistenti per la manutenzione di imbarcazioni

6 collaboratori tecnici professionali con esperienza nella gestione dei campi elettromagnetici

1 assistente perito informatico

1 collaboratore specializzato nel risanamento siti complessi

2 collaboratori specializzati nella gestione delle emissioni e valutazione carico emissivo da sorgenti

3 collaboratori per attività connesse alla realizzazione del progetto delle reti di rilevamento

I REQUISITI RICHIESTI

Per poter partecipare al concorso e inviare la propria candidatura occorre possedere una serie di qualità generiche e specifiche in relazione alle posizioni per le quali si intende concorrere.

I requisiti generici necessari sono quelli previsti per ogni concorso pubblico,

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri UE

godere di diritti civili e politici

idoneità fisica all’impiego e non essere stati destituiti dall’impiego, dichiarati decaduti, dispensati ovvero licenziati disciplinarmente da qualsiasi organismo appartenente alla Pubblica Amministrazione.

conoscenza della lingua inglese

conoscenza dell’ uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più utilizzate

Per ciascuna candidatura sono poi richiesti titoli di studio e competenze specifiche (ambito scientifico e chimico) visionabili sul sito.

Per inoltrare la propria candidatura sarà indispensabile collegarsi al sito Arpa ed inserire i propri dati nella piattaforma telematica.

Data di scadenza entro e non oltre le ore 12 del 1 marzo 2019.