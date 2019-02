Annuncio

Annuncio

Poste Italiane sta attualmente ricercando giovani laureati (profilo Junior) per consulenza in ambito assicurativo e finanziario. Tali assunzioni sono state previste dal piano strategico "Deliver 2022" in un'ottica futura di potenziamento dell'area commerciale nel settore dei Servizi Finanziari. I neo-assunti saranno collocati negli uffici postali di tutto il territorio nazionale.

L'azienda è una delle più grandi realtà nel settore finanziario e assicurativo. Senza alcun dubbio l'azienda italiana in questione rappresenta un punto di arrivo per molti laureati italiani e non che cercano un Lavoro gratificante e rassicurante per il futuro. Il gruppo vanta numeri da capogiro nel mercato italiano con 130.000 dipendenti, 12.845 uffici postali e 7.249 sportelli automatici. Il gruppo è stato quotato inoltre sul mercato azionario italiano, Borsa Italiana, nel 2015 riscuotendo grande successo.

Annuncio

Poste Italiane, la posizione aperta

I requisiti richiesti per poter inviare la candidatura ed essere selezioni sono una laurea magistrale in discipline economiche (Economia e Commercio, Economia aziendale, Scienze bancarie, Economia degli Intermediari Finanziari ed Economia Istituzioni e Mercati Finanziari) con una votazione non inferiore ai 102/110, una spiccata dote di relazione e predisposizione al cliente e la conoscenza degli strumenti di Office automation. Il contratto di lavoro offerto è un apprendistato della durata di 36 mesi.

Per poter inviare la candidatura è necessario recarsi sul sito ufficiale di Poste Italiane nella sezione "Lavora con noi" e poi successivamente cliccare sull'offerta di lavoro di proprio interesse.

Annuncio

I migliori video del giorno

Dopo aver preso visione dell'offerta di lavoro, è necessario cliccare sul bottone Candidati e procedere con la registrazione e l'invio della propria candidatura.

Sul sito del gruppo è possibile anche inoltrare una candidatura spontanea cliccando su Il mio CV. A ccedendo a tale portale potrete inviare il vostro curriculum vitae ed essere contattati nel caso si presentino Offerte di lavoro inerenti al vostro percorso accademico e lavorativo. Consigliamo a tutti gli interessati di prendere visione integrale delle opportunità lavorative sul sito ufficiale di Poste Italiane per poter verificare che il proprio curriculum vitae sia idoneo a qualche posizione aperta attualmente all'interno del gruppo bancario.