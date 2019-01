Annuncio

Annuncio

La ricerca di un posto di Lavoro è una delle attività più complesse e purtroppo non sempre fruttuose dei giorni nostri. Districarsi tra offerte e concorsi è spesso problematico e in alcune realtà territoriali risulta davvero impresa ardua.

Una nuova opportunità in tal senso giunge però dalla Sicilia, dove in queste settimane è stato diffuso un avviso pubblico di grande rilievo in particolare per la provincia di Messina.

A.M.A.M. assume a tempo indeterminato

L' A.M.A.M (Azienda meridionale acque Messina) ha indetto un concorso per la selezione di 10 unità da assumere a tempo indeterminato [VIDEO].

Leggi anche Anticipo liquidazione e bonus da 80 euro sono diritti di colf o badanti

Le figure richieste sono: operaio reti idriche e fognarie; addetto all' impiantistica; operatore front-office; addetto ufficio ragioneria; addetto ufficio reclami; addetto servizi telemetria; addetto assistenza lavori e infine un responsabile lavori di manutenzione.

Advertisement

Requisito necessario per candidarsi è il possesso di un diploma ad indirizzo tecnico per le prime due posizioni, diploma di ragioneria per chi volesse candidarsi al ruolo di addetto ufficio ragioneria e infine un qualsiasi diploma di istruzione di secondo grado per le altre posizioni. Altri requisiti fondamentali, comuni a qualsiasi concorso pubblico, sono:

il godimento di diritti civili e politici.

Cittadinanza italiana do di un paese dell' Unione Europea. Idoneità fisica alla mansione da ricoprire.

Dichiarazione dell' eventuale presenza di vincoli di parentela o affinità con le cariche dirigenziali di A.M.A.M.

Non essere coinvolto in nessun procedimento amministrativo o giudiziario.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, cioè al 31/12/2018.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata compilando l' apposito schema fornito sul sito amam.it e va depositata entro il 30 gennaio 2019 alle ore 12:00 in busta chiusa, riportando la dicitura "Avviso pubblico di selezione, per titoli ed prova/colloquio (selezione 2/2018 del 31/12/2018).

Advertisement

I migliori video del giorno

Il plico, contente la richiesta in originale e firmata, potrà essere consegnato presso la sede A.M.A.M., ovvero spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno che dovrà pervenire entro i termini suddetti, oppure utilizzando l'apposita email certificata amamspa@ pec.it.

È doveroso ricordare che tale bando è aperto a tutti coloro siano in possesso dei requisiti, ma nel rispetto del regolamento [VIDEO] interno del reclutamento di A.M.A.M il 50% delle posizioni sono riservate al personale a tempo determinato della società che, alla data di pubblicazione, siano titolari di un rapporto con la società e che abbiamo maturato almeno 3 anni lavorativi negli ultimi 8.

Per altre informazioni e dettagli sul bando si rimanda al sito amam.it nella sezione avvisi pubblici.