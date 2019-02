Annuncio

Dopo aver parlato dell'ultima selezione inerente alla professione di tecnico di laboratorio biomedico, in questo articolo vorremo segnalare altri tre concorsi in campo sanitario, per il ruolo di tecnico di neurofisiopatologia, farmacista e biotecnologo. I bandi sono stati pubblicati dall'Azienda ULS Toscana Centro (tecnico di neurofisiopatologia), dall'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Follonica (farmacista) e dall'Università degli Studi di Milano, per la professione di biotecnologo.

Avviso pubblico per tecnico di neurofisiopatologia

L'Azienda ULS Toscana Centro indice un avviso pubblico, per il conferimento di una borsa di studio, finalizzata all’attuazione del progetto 'Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno'.L'incarico verrà espletato presso la SOS Fisiopatologia Respiratoria – Ospedale Piero Palagi.

Coloro che intendono prendere parte alla selezione dovranno essere in possesso di suddetti requisti:

Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea;

Idoneità fisica all’attività oggetto delle borse di studio;

Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia Respiratoria;

Conoscenza delle linee guida nazionali ed internazionali sulla gestione e terapia del paziente con apnee notturne.

Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione, devono essere inviate al Direttore Generale Azienda USL Toscana Centro, entro il prossimo 21 febbraio, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 'formazione.uslcentro @postacert.toscana.it'. Ricordiamo che il presente avviso è reperibile, nel sito: uslcentro.toscana.it.

Selezione per farmacisti collaboratori

L’Azienda farmaceutica Municipalizzata di Follonica ha pubblicato un avviso di selezione, per la formazione di una graduatoria di farmacisti collaboratori, con contratto a tempo determinato. I candidati hanno conseguito una Laurea in Farmacia o una Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, con abilitazione all’esercizio della professione e relativa iscrizione a l'albo professionale dei farmacisti.

Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere consegnate, entro il 17 marzo con una delle seguenti modalità: a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; oppure e-mail certificata, all’indirizzo: selezioniafmfollonica @pec.it. Per ulteriori informazioni è possibile reperire l'intero avviso pubblico, visitando il sito: afmfollonica.com - bandi di concorso.

Concorso per biotecnologo

L'Università degli Studi di Milano ha emanato un pubblico concorso, per l'assegnazione di un posto, riservato prioritariamente ai Volontari delle Forze Armate, in area tecnica, tecnico -scientifica ed elaborazione dati, tecnico di laboratorio di tossicologia. La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs n. 66/2010. Tra i requisti specifici è richiesto:

Biotecnologie industriali;

Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

Scienze biologiche.

Invio della domanda

Le domande di ammissione potranno essere inviate, con uno dei seguenti modi: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; PEC o direttamente a mano. La scadenza è fissata al prossimo 11 marzo. È possibile reperire il testo completo del bando alla pagina dell'Università di Milano sezione concorsi.