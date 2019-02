Annuncio

Pandora, nota azienda danese che produce e rivende gioielli, è alla ricerca di personale da inserire nelle sue sedi in Lombardia, Liguria e Sicilia. Nata a Copenaghen nel nel 1982, Pandora è oggi presente in più di 100 Paesi nel mondo. Al momento i dipendenti dell'azienda sono circa 13 mila, ma il numero sembra destinato a crescere dato il grande successo riscosso dai gioielli.

Le posizioni aperte

Attualmente, le posizioni per cui è possibile candidarsi sono diverse. Le sedi invece, sono presso i negozi siti a Milano, Palermo e Geova. A Palermo si ricercano addetti alle vendite, che abbiamo esperienza pregressa di almeno un anno in una gioielleria o profumeria, che conoscano i sistemi informatici e che abbiamo un diploma.

A Milano e Genova invece, sono aperte le candidature come Store Manager. Chi andrà a ricoprire questo ruolo dovrà aver già lavorato in passato in settori che riguardano il reclutamento e la formazione del personale. Inoltre, è richiesta una buona conoscenza delle lingua inglese e la disponibilità a poter lavorare anche nei giorni festivi.

Soltanto a Milano, sono disponibili alcuni posti come Allocator. Questa figura professionale si occuperà dell'assortimento nei negozi, per cui sarà necessaria una laura e un'esperienza lavorativa precedente di almeno due anni. Il candidato perfetto dovrà saper anche utilizzare Excel in maniera eccellente.

Le altre figure ricercate

In quel di Milano, è richiesto un Jewellery Designer che dovrà saper disegnare, progettare e produrre gioielli oltre ad avere un'esperienza pregressa nel settore dei bijoux.

Sempre nel capoluogo della regione Lombardia, sarà selezionato un Senior Finance Business Partner. Quest'ultimo si occuperà della parte economica di Pandora, analizzando i budget ed avendo un rapporto costante con il settore delle vendite. Questa figura professionale dovrà conoscere più lingue e saper gestire il pacchetto Office. Infine, le sedi Pandora di Milano necessitano di un Digital Specialist che dovrà occuparsi delle campagne pubblicitarie e della gestione del budget economico per produrle. Il candidato dovrà inanzi tutto avere un'esperienza precedente, saper analizzare i dati digitali e conoscere i sistemi di Marketing Platform. Tutti coloro che si rispecchiano in uno dei ruoli sopra richiesti, possono inviare la loro candidatura compresa di curriculum, presso il sito ufficiale di Pandora.