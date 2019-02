Annuncio

Si chiama #iostudioRegioneCampania la misura attivata dalla Regione Campania che, attraverso il Fondo Unico dello Studente istituito dal MIUR, si pone al fianco degli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. L'Ente di Palazzo Santa Lucia ha infatti previsto 14.054 borse di studio del valore di 400,00 euro ciascuna da investire in libri di testo, beni e servizi proprio al fine di garantire a ciascuno studente campano maggiori opportunità di svago e conoscenza. Ma anche per aiutare gli stessi a costruirsi un futuro migliore attraverso investimenti in conoscenza e cultura.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 21 febbraio e fino alle ore 15.00 del 21 marzo 2019. Di seguito illustriamo requisiti e modalità di accesso al bando.

Bando borse di studio Regione Campania: requisiti e modalità

Il bando della Regione Campania è rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, siano essi istituti pubblici o privati paritari, ubicati sul territorio regionale. Le borse di studio ammontano ad un valore di 400 euro ciascuna e la Regione Campania ne ha previste ben 14.054 da distribuire ai giovani studenti campani che soddisfino i requisiti che di seguito elenchiamo. E' opportuno, in via preliminare, ricordare che la borsa di studio può essere utilizzata per l'acquisto di libri di testo, prodotto, beni e servizi. Per presentare la domanda bastano pochi semplici passi:

Attestazione ISEE 2019 inferiore a 15.748,48 euro come nucleo familiare.

inferiore a 15.748,48 euro come nucleo familiare. Registrazione sulla piattaforma online realizzata dalla Regione Campania e finalizzata ad attivare tutte le procedure necessarie per la presentazione delle domande che deve avvenire esclusivamente in via telematica. Non sono infatti previsti invii di natura diversa quali le raccomandate o le consegne a mano.

sulla piattaforma online realizzata dalla Regione Campania e finalizzata ad attivare tutte le procedure necessarie per la presentazione delle domande che deve avvenire esclusivamente in via telematica. Non sono infatti previsti invii di natura diversa quali le raccomandate o le consegne a mano. La domanda dovrà essere presentata, a pena dell'esclusione, da uno dei genitori o da chi ne ha potestà oppure dallo stesso studente nel caso in cui abbia già raggiunto la maggiore età.

Come presentare la domanda per ottenere la borsa di studio

Come anticipato le domande per partecipare al bando della Regione Campania per ottenere le borse di studio vanno presentate esclusivamente in via telematica e previa registrazione al sito realizzato dallo stesso Ente regionale.

Il sistema di registrazione, che richiede pochissimi minuti, è estremamente semplificato. Bisogna innanzitutto collegarsi al sito iostudio.regione.campania.it dove, dal 21 febbraio, si potrà procedere alla compilazione della domande. Ecco cosa serve: