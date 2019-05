Sono attualmente tuttora aperte le selezioni, curate da Cineworld Roma, per realizzare due nuovi importanti film, e quelli di un noto brand di produzione di Yacht per la realizzazione di un video aziendale.

Due nuovi film

Per realizzare una nuova importante produzione cinematografica, sono attualmente in corso i casting a cura di Cineworld Roma finalizzati alla ricerca di un uomo di origine francese e di età compresa tra 40 e 55 anni per la copertura di un piccolo ruolo attoriale con battute.

Le riprese del film in questione verranno poi realizzate a Roma agli inizi del mese di luglio 2019. Gli interessati devono inviare la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto e foto, a: ''laura@cineworldroma.com''. Cineworld cerca inoltre donne/modelle di origine senegalese in relazione alla realizzazione di un nuovo film. Le interessate a candidarsi devono anche in questo caso far riferimento all'indirizzo email prima indicato. Per reperire ulteriori dettagli e informazioni rimandiamo alla pagina ufficiale Facebook della nota agenzia romana di selezioni.

Casting di Cineworld Roma per 2 film e di un noto brand di Yacht per un video aziendale

Un video aziendale

Per la realizzazione di un interessante video di carattere aziendale di una importante casa di produzione italiana di Yacht, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di varie figure. Le riprese verranno poi effettuate su uno Yacht, in Toscana. In particolare, la richiesta è orientata nei confronti di un uomo e una donna, entrambi di bellissima presenza, e di età compresa rispettivamente tra 30 e 40 anni, e tra 25 e 35 anni.

Si cercano poi un bambino e una bambina di età compresa tra 4 e 6 anni. Tutti i candidati devono possedere una notevole dimestichezza con le telecamere, dimostrando spigliatezza e spontaneità. Per quanto concerne i due adulti, le riprese si svolgeranno dal 18 al 20 giugno compresi, e si richiede la disponibilità ad arrivare a Carrara il 17 giugno sera per ripartire poi nel corso della mattinata del 21 giugno. Per i bambini è invece previsto solamente un giorno di riprese, a cui comunque dovrà sempre assistere almeno un genitore o un tutore, e dovranno arrivare a Carrara la sera del 18 giugno, con partenza poi prevista per la mattinata del 20 giugno.

Per tutti i selezionati oltre alla regolare retribuzione è previsto vitto e alloggio e il rimborso delle spese di viaggio. Gli interessari a candidarsi devono inviare entro e non oltre il prossimo 2 giugno i propri dati personali e di contatto, unitamente a tre fotografie (in primo piano, a figura intera e in primo piano mentre sorridono), al seguente indirizzo di posta elettronica: ''info@marketersengage.net''. Per i minorenni la candidatura andrà inoltrata a cura dei genitori o di chi ne fa le veci.