Sono attualmente in corso alcune selezioni di comparse e figuranti a cura di Klab4 film per la realizzazione di nuove produzioni. Sono inoltre aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per la ricerca di modelle e modelli per realizzare un interessante evento. I casting in questione si svolgeranno rispettivamente in Campania e tra Veneto, Friuli Venezia Giuli e Slovenia.

Pubblicità

Pubblicità

Klab4 film

Per la realizzazione di un nuovo film Klab4 film cerca un uomo di età compresa tra 65 e 70 anni. Gli interessati possono visionare la pagina ufficiale Facebook di Klab4 film per reperire ulteriori informazioni e dettagli o inviare direttamente la propria candidatura facendo riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: klab4film@gmail.com. Klab4 film, in relazione ad altre produzioni, per il prossimo 2 giugno ha organizzato una importante selezione di comparse a Sebastiano al Vesuvio, dalle ore 10 alle ore 18 presso il locale 'Rose & Crown - Disco' (via Libertà, 80).

Casting di Klab4 film e Galaxia Casting

A tale proposito la richiesta è indirizzata verso ambosessi di età compresa tra 10 e 80 anni residenti nell'ambito della Campania. Gli interessati devono presentarsi direttamente (i minorenni devono essere accompagnati dai relativi genitori o da chi ne fa le veci), muniti di fotocopia della carta di identità e del codice fiscale (o della tessera sanitaria). Si precisa che possono partecipare alle selezioni in questione quanti non hanno ancora preso parte quest'anno ad altri casting. Per ulteriori indicazioni rimandiamo anche in questo caso alla pagina ufficiale Facebook di Klab4 film.

Pubblicità

Galaxia Casting

Selezioni aperte, a cura di Galaxia Casting, per la ricerca di modelle e modelli per realizzare un importante evento. In particolare la richiesta è attualmente indirizzata verso modelli e modelle di età compresa tra 18 e 30 anni, residenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Gli uomini devono avere una statura non inferiore a 1,85 e le donne devono a loro volta essere alte almeno 1,73 cm. Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare all'indirizzo di posta elettronica galaxia.spot@gmail.com, dati personali, riferimenti di contatto, tre fotografie (a mezzo busto, in primo piano e a figura intera), indicando infine con cura taglia, misure, altezza.

Nell'oggetto della mail è necessario inserire 'casting modelli'. Per ulteriori informazioni e dettagli rimandiamo alla pagina ufficiale Facebook di Galaxia Casting.