Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di comparse e controfigure per il remake di un film di Alfred Hitchcock, che verrà diretto da Ben Wheatley e le cui riprese verranno poi effettuate a Nizza. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attrici e doppiatrici per la realizzazione di una nuova App commerciale.

Il remake di un importante film

Per la realizzazione del remake del primo lungometraggio diretto da Alfred Hitchcock sono in corso le selezioni per la ricerca di comparse e controfigure di attori.

Casting per il remake di un film di Alfred Hitchcock e per una nuova App

Si tratta di Rebecca - La prima moglie, che nell'originale aveva come interpreti principali Laurence Olivier e Joan Fontaine, cui subentreranno nel remake Armie Hammer e Lily James.

Il film, prodotto da Netflix e diretto dal noto regista Ben Wheatley, sarà ambientato come l'originale in Costa Azzurra. La richiesta in questione è indirizzata innanzitutto verso comparse ambosessi di età compresa tra 16 e 85 anni, che saranno chiamati ad interpretare il ruolo, tra l'altro, di ciclisti, ricchi aristocratici e altro ancora.

Pubblicità

Si cercano poi varie controfigure degli attori.

Si precisa che sia nel caso di comparse che di controfigure gli uomini dovranno essere alti tra 1,70 m e 1,83 m, con taglia tra XS e L e numero di scarpe 40/45. Dovranno inoltre avere capelli senza tinte di media lunghezza o corti. Ben gradita poi la presenza di barba e baffi. Le donne, a loro volta, dovranno avere una statura compresa tra 1,58 m e 1,73 m, una taglia tra la 34 e la 40, scarpe di numero 35/39, capelli senza tinte e lunghi o di media lunghezza, e essere del tutto prive di tatuaggi nella parte superiore del corpo.

Le riprese verranno effettuate a Nizza, in Costa Azzurra, dal 31 maggio all'8 giugno.

Gli interessati a presentare la propria personale candidatura, devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente a due fotografie (in primo piano e a figura intera), al seguente indirizzo di posta elettronica: castingrectangle@ gmail.com.

Una nuova App commerciale

Per realizzare una nuova App di tipo commerciale sono attualmente in corso le selezioni di attrici e doppiatrici. In particolare, la richiesta è orientata verso una attrice e/o una doppiatrice, di età compresa tra 18 e 35 anni, in possesso di una ottima voce e dizione, nell'ambito di una Voice-Over, per la realizzazione di una nuova App.

Pubblicità

Le interessate devono inviare, entro e non oltre il prossimo 13 maggio, i dati personali e i riferimenti di contatto, allegando una prova audio relativa alla lettura di un testo, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ bestogoo.com, a cui è possibile (e consigliabile) rivolgersi anche al fine di avere ulteriori informazioni, soprattutto in rapporto allla prova audio da inoltrare.