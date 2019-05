Selezioni attualmente in corso per la realizzazione di uno spot pubblicitario per un'importante azienda e per la produzione di video didattici per Loescher Editore. Riprese rispettivamente a Brescia e Milano.

Uno spot pubblicitario

Per la realizzazione di uno spot di una nota azienda sono in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici e comparse.

Le riprese verranno poi effettuate a Brescia tra i mesi di giugno e di luglio. In particolare, la richiesta è indirizzata verso attori e attrici, di età compresa tra 25 e 35 anni, di livello professionistico e in grado di recitare con un chiaro accento bresciano. Si cercano poi comparse, sia uomini che donne, tra 20 e 45 anni. Gli interessati devono inviare quanti prima i propri dati personali e di contatto, allegando due fotografie (in primo piano e a figura intera), il proprio curriculum artistico-professionale, uno showreel e/o un video provino, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingvideoespot@gmail.com.

Casting per lo spot di un'importante azienda e per alcuni video didattici

Nell'oggetto è necessario inserire 'spot Brescia', aggiungendo 'attore, attrice o comparsa', a seconda dei casi. Sarebbe opportuno riportare nel testo della mail un breve riassunto di quanto viene spedito. Si precisa che non verranno accettati showreel inoltrati tramite wetransfer.

Alcuni video didattici

Per realizzare alcuni importanti video di carattere didattico, Zenit Arti Audiovisive seleziona attori, attrici, comparse. Si tratta di video da produrre per Loescher Editore, che verranno poi inseriti tra gli allegati di tipo multimediale per libri di testo pubblicati dalla nota casa editrice e finalizzati all'apprendimento della lingua italiana.

Le riprese, da effettuarsi a Milano tra l'11 e il 14 giugno, saranno incentrate su momenti quotidiani ma al tempo stesso notevolmente significativi della vita di tutti i giorni degli italiani. Nello specifico, la richiesta è orientata verso attori e attrici per la copertura dei seguenti ruoli: un ragazzo universitario di età compresa tra 20 e 27 anni (ruolo: Giovanni); una ragazza della stessa fascia di età, anche lei universitaria (ruolo: Alice, amica di Giovanni); un uomo tra 30 e 35 (ruolo: Matteo, fratello del protagonista principale); una giovane donna della stessa fascia di età (ruolo: Emma, moglie di Matteo): una donna di età compresa tra 45 e 50 anni, dai modi di fare alquanto eccentrici (ruolo: libraia).

Si cercano inoltre i seguenti ruoli minori: commessa, segretaria, cameriera, una ragazza tra 20 e 27 anni (ruolo: Sonia). Infine, la richiesta è indirizzata anche verso alcune comparse. Si precisa che l'età indicata è sempre da riferirsi a quella scenica, mai a quella anagrafica. Gli interessati devono inviare la propria candidatura all'indirizzo di posta elettronica esterfrenzy@gmail.com, indicando dati personali e riferimenti di contatto, allegando un breve video di presentazione di 30 secondi.