Sono in preparazione i casting per la ricerca di comparse, figuranti semplici e speciali, nonchè per piccoli ruoli, per la realizzazione di un film prodotto da Cattleya e dedicato alla nota figura di Ciro Di Marzio, l'Immortale. Il ruolo principale del film in questione, dal titolo Gomorra le origini, verrà interpretato dall'attore Marco D'Amore. Sono poi attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori/cantanti per la realizzazione di nuove produzioni musicali e teatrali della Compagnia Artisti Cilentani Associati.

Gomorra le origini

Sono attualmente in preparazione i casting per la realizzazione dell'importante film dal titolo Gomorra le origini, tutto incentrato sulla figura di Ciro Di Marzio, meglio conosciuto come Ciro l'Immortale. Si tratta fondamentalmente di una produzione cinematografica ampiamente ispirata alla nota serie televisiva Gomorra. Peraltro il film verrà prodotto dalla stessa casa di produzione della serie televisiva in onda sulla piattaforma SKY, ovvero Cattleya. L'interprete principale del nuovo film sarà l'ormai celebre attore Marco D'Amore e Gomorra le origini sarà nelle sale cinematografiche italiane entro la fine di quest'anno. E' possibile anticipare che le selezioni per comparse, figuranti e ruoli minori partiranno a San Giorgio a Cremano, nel napoletano.

Spettacoli musicali e teatrali

Sono in corso le selezioni per la ricerca di cantanti/attori per la Compagnia Artisti Cilentani Associati. In particolare la richiesta è indirizzata verso attori, nonchè cantanti (tenori, baritoni, bassi), da inserire in nuove e importanti produzioni musicali e teatrali. Le selezioni in questione si terranno il prossimo 25 e 26 maggio a Pisciotta, in provincia di Salerno, a partire in entrambi i casi dalle ore 20 presso la sede della Compagnia. Gli interessati che vogliono presentare la candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre due fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@artisticilentani.com.

I provini si terranno poi esclusivamente su convocazione. In sede di selezioni i candidati saranno tenuti a presentare almeno due brani su base musicale (portando con sè il cd o la chiavetta usb) tratti dal repertorio musical (in italiano ma almeno uno in lingua inglese), per la prova di canto, e due monologhi (di genere brillante e drammatico) per la prova di recitazione.