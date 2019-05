Sono attualmente in corso le selezioni di attrici per interpretare il ruolo della famosa Grazia Deledda in età giovanile. I casting in questione sono finalizzati alla realizzazione di una nuova fiction, meglio definibile come docufiction, in quanto verranno inserite anche immagini dell'epoca in cui è vissuta la grande scrittrice. La docufiction verrà diretta dal regista Antonio Rojch. Le riprese sono già iniziate e la selezionata verrà inserita nelle prossime che verranno effettuate tra Nuoro e dintorni.

Pubblicità

La fiction verrà prodotta in collaborazione con la Rai e trasmessa poi da Rai 3. Sono inoltre aperte le selezioni per realizzare un interessante cortometraggio diretto da Gabriele Micelli e dal titolo Di stelle, uomini e re. Le riprese verranno poi effettuate a Bologna.

Una docufiction

Per la realizzazione di una importante docufiction, che verrà prodotta in collaborazione con la Rai, in particolare con Rai 3 Sardegna, sono in corso le selezioni di giovani attrici. Le riprese della serie televisiva, diretta dal regista Antonio Rojch, sono attualmente in corso e le prossime si svolgeranno a Nuoro.

Proprio in merito a tali nuove riprese sono stati riaperti i casting per la fiction. Nello specifico, per questa serie televisiva totalmente incentrata sugli anni giovanili della celebre scrittrice Grazia Deledda, si cerca una attrice di età compresa tra 20 e 30 anni, che deve assolutamente presentare una notevole somiglianza con la grande letterata. A tale proposito, le interessate a candidarsi devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie recenti e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting.spaziomovie@gmail.com.

Pubblicità

Un cortometraggio

Per la realizzazione dell'interessante short film dal titolo Di stelle, uomini e re, diretto dal regista Gabriele Micelli, sono in attualmente in corso le selezioni per la ricerca di vari attori. Lo short film in questione trae abbondante ispirazione dal celebre libro di Antoine de Saint-Exupéry dal titolo Il piccolo principe. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata verso la ricerca di quattro uomini di età compresa tra 18 e 60 anni. I casting si rerranno poi a breve, per l'esattezza il 6, 7, 8 maggio a Bologna, presso la Residenza Universitaria Fioravanti, sita in via Greta Garbo, 15 in zona ex mercati.

In tutte e tre le giornate delle selezioni, l'orario in cui i candidati dovranno presentarsi direttamente sarà sempre dalle 17:30 alle 19:30.