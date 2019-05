Sono ancora aperti i casting per la ricerca di comparse e figuranti speciali per il sequel dell'importante serie televisiva in onda su Rai 1, dal titolo L'amica geniale. Sono inoltre in corso le selezioni di attori, attrici e comparse, per realizzare un interessante spot di tipo aziendale, le cui riprese verranno poi effettuate a Brescia.

L'amica geniale

Per la realizzazione del sequel de L'amica geniale, una nota serie televisiva in onda su Rai 1, sono state fissate delle nuove selezioni per la ricerca di varie figure.

In particolare, la richiesta attuale è indirizzata verso figuranti speciali di età compresa tra 16 e 60 anni, con precedenti esperienze in ambito recitativo, e verso comparse con le seguenti caratteristiche: ragazze tra 18 e 22 anni, disponibili a farsi tagliare i capelli; bambini e bambine tra 6 e 12 anni; uomini e donne di età compresa tra 18 e 75 anni. Gli interessati che intendono partecipare alle nuove selezioni devono presentarsi direttamente a Napoli martedì 18 giugno presso il 'Centro Commerciale Neapolis' (via Argine, 380), dalle ore 9:30 alle ore 17:30, muniti della fotocopia di un proprio documento di identità e del codice fiscale.

Casting per la serie Tv 'L'amica geniale' e altre produzioni

I minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci. Si precisa che i candidati non devono avere piercing o tatuaggi in vista e non devono aver preso parte a precedenti selezioni relative o alla stessa casa di produzione per la prima edizione della serie televisiva. Inoltre gli uomini non possono oltrepassare la taglia 50/52 e le donne quella 48. Per ulteriori informazioni e dettagli si consiglia di visionare la pagina ufficiale Facebook di Young Fashion Agency.

Uno spot aziendale

Per realizzare lo spot di un'azienda sono in corso le selezioni per la ricerca di attori e comparse. Le riprese verranno poi effettuate a Brescia nel mese di luglio. In particolare, la richiesta è indirizzata verso attori e attrici, di livello professionistico e di età scenica compresa tra 25 e 35 anni, in grado di parlare con un buon accento bresciano, e verso comparse, sia uomini che donne, di età compresa tra 20 e 75 anni. Gli interessati devono inviare la propria candidatura, corredata di dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale, foto a figura intera e in primo piano, un video-provino e/o uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingvideoespot@gmail.com.

Nell'oggetto della mail va inserito 'Spot Brescia + attore o comparsa'. Si precisa che lo showreel non deve essere inviato tramite wetransfer.