Sono attualmente aperti i casting per una fiction per la Rai e con nel cast il noto attore Michele Riondino. Sono inoltre in corso le selezioni di modelle e hostess per l'agenzia GiZa Eventi per alcune interessanti iniziative.

Un'importante fiction

Per la realizzazione della fiction Rai dal titolo La Guerra è finita, diretta da Michele Soavi e con Michele Riondino tra gli interpreti principali, sono tuttora in corso i casting. Le riprese sono già iniziate nei pressi di Reggio Emilia e si concluderanno orientativamente nel mese di agosto.

In particolare, per la fiction prodotta da Palomar la richiesta è attualmente indirizzata verso ambosessi di età compresa tra 18 e 80 anni nonchè verso donne con capelli alquanto corti. Non è necessario aver avuto precedenti esperienze di carattere recitativo. Gli interessati a candidarsi devono presentarsi direttamente sabato 1 giugno a Bologna, presso 'Dynamo Velostazione' (Via Indipendenza, 71), dalle ore 11:00 alle ore 18:00. Occorre portare con sé la fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale, unitamente ai propri dati Iban.

Casting per un film con Michele Riondino e GiZa Eventi

GiZa Eventi

La nota agenzia GiZa Eventi cerca modelle indossatrici per una importante iniziativa di carattere commerciale nel settore della moda che si svolgerà poi a Quarto Inferiore, in provincia di Bologna. In particolare, la richiesta è orientata verso modelle di taglia non superiore alla 38 /40. Le candidate devono garantire la propria presenza per vari giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, sempre dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (con pausa di un'ora).

Tutte debbono essere automunite. Le interessate a candidarsi devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, 5 fotografie e il proprio curriculum professionale, aggiungendo dati precisi per quanto concerne altezza, taglia, numero di scarpe, misure di vita, seno, fianchi, a casting @gizaeventi.com, inserendo nell'oggetto 'Quarto Inferiore'. La stessa agenzia cerca poi una hostess per un importante evento da tenersi dal 23 al 29 giugno a Santa Margherita di Pula (Cagliari), preceduto da un briefing (obbligatorio) il 22 giugno.

Per candidarsi occorre inviare i propri dati personali e di contatto, allegando foto e curriculum, all'indirizzo email precedentemente indicato inserendo nell'oggetto 'Santa Margherita di Pula', specificando taglia, età e altezza. Infine, GiZa Eventi cerca una hostess per accoglienza per un seminario di medicina da tenersi nel periodo dal 10 al 15 giugno a Polignano a Mare. Anche in questo caso è necessario inoltrare la propria candidatura, corredata dai soliti documenti, allo stesso indirizzo email prima indicato e inserendo poi nell'oggetto 'Polignano a Mare'.

Per ulteriori informazioni e dettagli rimandiamo alla pagina ufficiale Facebook dell'agenzia.