E' stato annunciato in queste ore dal Ministro della Pubblica Amministrazione, l'Avvocatessa Giulia Bongiorno, il maxi concorso del Ministero della Giustizia. E' stato dato avvio ad una procedura concorsuale che mette a bando più di 1850 posti di lavoro. Si tratta del profilo di funzionario giudiziario e si prevede l'uscita entro l'estate. Ma non solo, la Ministra ha dato il via libera per altre 903 assunzioni per scorrimento di graduatorie nel profilo di assistente giudiziario.

La Ministra ha dichiarato la partenza di diversi iter concorsuali

L'Avvocatessa Bongiorno ha, inoltre, annunciato che attualmente “Percorso analogo è in via di conclusione anche per tutte le altre amministrazioni centrali (ministeri, agenzie, enti pubblici non economici)”.

Pubblicità

La Ministra sta concentrando i propri sforzi nella digitalizzazione delle PA e ha previsto un vero e proprio percorso di giustizia digitale al fine di favorire l'assunzione di numerose figure. Il Governo ha intenzione di puntare all'ingresso dei giovani all'interno della Pubblica Amministrazione per migliorare e digitalizzare il processo burocratico italiano.

Per rimanere aggiornati sugli sviluppi si è mosso il mondo social

Il Concorso prevede uno studio approfondito di vari argomenti di natura giuridica e amministrativa e per questo il mondo social si è mosso creando già le prime piattaforme di condivisione di argomenti e materiale concorsuale.

All'interno del gruppo Facebook denominato come il concorso che ricalca, si trovano altri candidati al concorso e la possibilità di scambiarsi informazioni utili e novità relative al bando. Inoltre, sul sito del Ministero dell'Interno è stata aperta una sezione dedicata sul forum atto a stimolare la discussione in merito e fornire le giuste informazioni.

Come e cosa studiare?

Essendo stata data la comunicazione non più di 20 ore orsono, non sono ancora reperibili testi aggiornati per poter approfondire le materie concorsuali, ma sul sito del Ministero dell'Interno è possibile reperire una grande quantità di quiz e simulazioni.

Pubblicità

Sul Mininterno è possibile trovare le intere banche dati dei concorsi del Ministero di Giustizia degli anni precedenti. Nello specifico, sono presenti 4897 quiz relativi alla preselettiva del concorso per assistenti giudiziari; 2916 quiz relativi alla prova scritta dello stesso concorso e 500 quiz relativi alle prove concorsuali per Funzionari giudiziari.

Il 2019 è decisamente un anno prolifico per quanto riguarda i Concorsi Pubblici. L'8 maggio, ricordiamo, sarà l'ultimo giorno possibile per presentare la candidatura per il concorso da Navigator, nuova figura introdotta dal Governo Salvini-Di Maio-Conte.

Entro l'estate uscirà, inoltre, il bando relativo al concorso docenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e dell'infanzia. Da questo 2019 ci si aspetta decisamente tanto relativamente alle assunzioni pubbliche.