Sono in corso le selezioni per la realizzazione di uno spettacolo che andrà poi in onda su Rai 1. In particolare, la richiesta è indirizzata verso ballerini (esclusivamente uomini), di bella presenza e di statura non inferiore a 1,83, in possesso di una notevole tecnica jazz nonché di una buona base classica.

Si richiede anche una buona conoscenza di hip hop e della videodance. Gli interessati devono, entro il prossimo 7 maggio, inoltrare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: michiamopivano @yahoo.it, indicando dati personali e riferimenti di contatto, allegando poi alcune fotografie recenti e il proprio curriculum artistico-professionale. I casting si terranno poi a Roma, esclusivamente su convocazione, giovedì 9 maggio. Le prove dello spettacolo inizieranno subito dopo, su coreografie curate da Rita Pivano.

Il Collegio 4

Sono iniziate le selezioni per la nuova edizione de Il Collegio, in onda su Rai 2. Gli interessati devono innanzitutto visionare il sito web della nota casa di produzione televisiva Magnolia, alla sezione casting, dove possono trovare l'apposito form online, da compilare poi con cura e attenzione. Si ricorda che possono candidarsi innanzitutto ragazzi di età compresa tra 14 e 17 anni e che in questo caso nel form online occorre inserire anche i dati dei genitori, trattandosi di minorenni.

In ogni caso, per ulteriori informazioni e dettagli, si consiglia una lettura attenta di quanto presente sul sito di Magnolia. Per venire incontro alla numerose richieste sono stati comunque organizzati vari casting con il seguente calendario, a cui seguiranno probabilmente ulteriori selezioni: l'11 maggio a Guidonia Montecello (Roma), presso il Centro Commerciale Tiburtino (Via Tiburtina km 20, 5 - Località Martellona), a partire dalle ore 10:00, il 12 maggio ad Afragola, presso il Centro Commerciale 'Le Porte di Napoli' (Via Santa Maria La Nova, 1), alle ore 10:00, il 25 maggio a Palermo, presso il Centro Commerciale 'La Torre' (Via Assoro, 25 bis), dalle ore 11:30, il 26 maggio a Casale Monferrato (Alessandria), al Centro Commerciale 'La Cittadella' (Via Madre Teresa di Calcutta), alle ore 10:00, il 2 giugno a Mestre (Venezia), presso il Centro Commerciale 'Le Porte di Mestre' (Via Don Tosatto, 22), dalle ore 10:00, l'8 giugno a Reggio Emilia, al Centro Commerciale 'I Petali' (Piazzale Atleti Azzurri D'Italia 5), alle 10:00.