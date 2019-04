Casting ancora aperti per alcuni noti programmi in onda su Rai Uno e su Rai Due, come Reazione a Catena e Detto Fatto. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la realizzazione di un interessante spettacolo di genere fantasy, le cui audizioni si terranno poi a Roma e che infine verrà portato in tour nel corso della prossima estate.

Casting Rai

Sono tuttora attualmente aperte le selezioni per due noti programmi in onda sulle reti della Rai. Stiamo parlando innanzitutto di Reazione a Catena, in onda su Rai Uno, proprio mentre è in preparazione l'edizione estiva che verrà condotta da Marco Liorni a partire dal prossimo 3 giugno.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso gruppi di tre persone, composti da parenti, amici o colleghi. I candidati devono essere tutti maggiorenni. Per ulteriori informazioni e dettagli si può far riferimento direttamente al sito web della Rai, alla sezione casting, oppure alla pagina ufficiale Facebook del programma stesso. È necessario poi registrarsi, come intera 'squadra', sul sito internet della Rai, compilando l'apposito form online con dati personali, riferimenti di contatto e quanto viene richiesto direttamente dal sito.

È comunque possibile anche far riferimento al seguente numero telefonico: 800938362. Sempre sul sito della Rai, alla sezione casting, si può notare il fatto che sono tuttora aperti anche i casting per la trasmissione dal titolo Detto Fatto, in onda su Rai Due e condotto da Bianca Guaccero. Per questo programma prevale la ricerca di interessati a prendere parte alla sezione relativa al 'cambio di look'. Per presentare la propria personale candidatura, al fine di partecipare al noto programma, occorre far riferimento al sito web della Rai, sempre alla sezione casting, registrandosi e quindi procedendo nella compilazione del relativo form online seguendo passo passo quanto viene indicato. Per ulteriori dettagli si può visionare la pagina ufficiale Facebook del programma.

Uno spettacolo in tour

Per la realizzazione di un interessante spettacolo di genere fantasy che verrà poi proposto nell'ambito di un tour nella prossima estate, sono in corso le selezioni di ballerine, ginnaste (nel settore della ritmica), aerialiste, residenti o almeno domiciliate a Roma. Le interessate devono inviare i propri dati personali e i riferimenti di contatto, allegando inoltre alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: ''audizione.casting@gmail.com''.

i casting si terranno poi, esclusivamente su convocazione, il prossimo 6 maggio a Roma, presso il 'Let it Be dance' (Via Isidoro del Lungo, 26), a partire dalle ore 11.