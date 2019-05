Selezioni ancora aperte per la realizzazione del film dal titolo Terra di Pietre, diretto da Francesco Costabile e ambientato in Calabria. I prossimi casting, finalizzati alla ricerca di giovani attori e attrici, si svolgeranno a breve a Cosenza e a Reggio Calabria. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di nuovi concorrenti per il noto programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis dal titolo Avanti un altro.

Terra di Pietre

Sono attualmente tuttora in corso le selezioni per la realizzazione di un importante film dal titolo Terra di Pietre, di Francesco Costabile e prodotto da Tramp Limited e O'Groove Srl.

Casting per un film ambientato in Calabria e un programma Mesiaset

Si tratta di una interessante produzione cinematografica, ambientata in Calabria e le cui riprese verranno poi effettuate nei mesi di ottobre e novembre di quest'anno. La richiesta in questione è orientata verso giovani ambosessi di età compresa tra 16 e 25 anni. I prossimi casting si terranno mercoledì 15 maggio a Cosenza presso il Centro di Aggregazione Giovanile (Via P. Bucci, vicino al CUS), dalle ore 10:00 alle ore 18:00, e venerdì 17 maggio a Reggio Calabria, presso Unireggio (Via Vallone Petrara, 81), dalle ore 15:00 alle 18:00.

Gli interessati possono presentarsi direttamente, portando con sé un documento di identità e il proprio codice fiscale. I minorenni devono essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci. Quanti si trovano nell'assoluta impossibilità ad essere presenti a una delle due selezioni possono comunque inoltrare la propria candidatura, indicando dati personali e riferimenti di contatto, e allegando poi una o due fotografie e un breve video di presentazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: terradipietre @gmail.com.

Per ulteriori informazioni e dettagli si consiglia di visionare la pagina Facebook del film. Si ricorda che O'Groove è una importante società di produzione fondata nel 2013 da Pierpaolo Verga ed Edoardo De Angelis.Tra i film prodotti non si può non menzionarne due, di alto livello ed entrambi diretti dal regista Edoardo De Angelis, come Indivisibili, vincitore di numerosi David di Donatello, e Il Vizio della Speranza, vincitore di un David di Donatello e premiato al Tokio International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma.

Avanti un altro

Casting in corso per il noto programma televisivo dal titolo Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. In particolare, la richiesta è indirizzata verso ambosessi maggiorenni che non abbiano partecipato in precedenza al programma. Gli interessati devono far riferimento al sito web di Sdl TV, compilando l'apposito form online con la massima cura.