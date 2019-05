Nella Gazzetta Ufficiale n°40 di martedì 19 maggio sono stati pubblicati nuovi Concorsi Pubblici per la professione di coordinatore pedagogico, bibliotecario e insegnante d'infanzia. I bandi, con scadenza al 20 giugno verranno espletati presso il Comune Altopascio, per la professione di coordinatore pedagogico e bibliotecario e presso il Comune di Forlì, per quanto concerne la mansione di insegnante scuola dell'infanzia.

Opportunità per coordinatore pedagogico e bibliotecario

Il Comune di Altopascio, in provincia di Lucca, ha indetto differenti concorsi pubblici, tra cui due per la copertura a tempo indeterminato di un posto di coordinatore pedagogico e un posto di bibliotecario. Tra i requisiti specifici è necessario:

Coordinatore pedagogico

Laurea triennale o laurea magistrale/specialistica in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;

Possesso di patente di guida categoria B

Titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione.

Bibliotecario

Diploma di laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea, in archivistica e biblioteconomia;

Oppure, diploma di specializzazione in beni archivistici e librari;

Patente di guida B;

Altri titoli afferenti.

Presentazione della domanda di ammissione

Le domande di ammissione, per entrambi i ruoli dovranno essere presentate entro il 20 giugno, con una delle seguenti modalità a scelta dell’interessato: e-mail certificata; raccomanda con avviso di ricevimento, oppure a mano, al Protocollo Generale del Comune di Altopascio.

Alla domanda deve essere allegata la tassa di concorso di € 5,00. I bandi completi sono reperibili, nel sito: comune.altopascio.lu.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Selezione pubblica insegnante scuola dell'infanzia

Il Comune di Forlì ha emanato una selezione pubblica, finalizzata alla formazione di una graduatoria, per assunzioni a tempo determinato, nel ruolo di docente scuola dell'infanzia, presso il Servizio Scuola e Sport del Comune di Forlì.

Per poter inoltrare la propria candidatura è previsto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo scuola d'Infanzia);

Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis);

Diploma di Scuola Magistrale conseguito, entro l'anno scolastico 2001/2002.

Invio della domanda

I candidati devono inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica, nel sito internet del Comune di Forlì, entro il prossimo 20 giugno.

Per ulteriori requisiti e modalità è possibile scaricare l'intero bando completo, connettendosi al sito: comune.forli.fc.it e selezionando la voce: bandi - avvisi - gare e concorsi.