Nella Gazzetta Ufficiale n°38 di martedì 14 maggio sono stati resi noti alcuni Concorsi Pubblici, per il ruolo di insegnante comunale, educatore nido e conservatore storico. I bandi, con scadenza entrambi il 13 giugno sono stati pubblicati, dal Comune di Ferrara (insegnante comunale); dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord (educatore nido) e dal Comune di Montebelluna, per il ruolo di conservatore storico.

Copertura di tre posti di insegnante comunale

Il Comune di Ferrara ha emanato una selezione pubblica, per l'assunzione a tempo indeterminato di tre posti di insegnante comunale, con funzioni di integrazione scolastica disabili/educatori di sostegno. Coloro che intendono prendere parte alla selezione hanno conseguito uno dei seguenti titoli:

Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19);

Oppure, Scienze Pedagogiche;

Oppure, Diploma Universitario di Educatore professionale;

Oppure, Diploma di laurea abilitante alla qualifica di Educatore Sanitario.

Altri titoli afferenti.

Domanda di partecipazione

La domanda può essere presentata, secondo le seguenti modalità: consegna diretta al servizio personale del Comune di Ferrara; a mezzo raccomandata o PEC.

Concorso per insegnante, educatore nido e conservatore storico.

Alla domanda deve essere allegata, la tassa di € 10,00. Il testo integrale dell'avviso di selezione è disponibile, sul sito internet del Comune di Ferrara: sezione - concorsi - servizio personale -bandi e graduatorie - assunzioni a tempo indeterminato. Ricordiamo che la scadenza è fissata al 13 giugno.

Selezione per un educatore nido

Avviso di selezione pubblica indetto dall'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, per l'assunzione di personale nella professione di educatore asilo nido.

Tra i requisiti specifici è richiesto:

Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della formazione (indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia);

Oppure, Diploma di laurea in scienze dell’educazione;

LM – 85 scienze pedagogiche;

Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla selezione, deve essere redatta esclusivamente a mezzo procedura telematica, entro il 13 giugno prossimo. Per ulteriori modalità è possibile reperire il testo completo dell'avviso, nel sito: unioneareanord.mo.it - bandi di concorso.

Concorso per conservatore storico

La Città di Montebelluna, in provincia di Treviso ha indetto un concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore direttivo con profilo conservatore storico a tempo indeterminato, da assegnare al 'Memoriale Veneto - Servizio Biblioteca'. Gli aspiranti possono partecipare al concorso ,se in possesso dei seguenti requisiti specifici:

Scienze Storiche (classe di laurea 38);

Scienze dei beni culturali;

Lettere (classe di laurea 05 o L – 10);

Filosofia (classe di laurea 29 o L – 5 ).

Invio della domanda

L'istanza deve essere consegnata, entro il 13 giugno, secondo le modalità indicate nel bando.

Alla domanda è necessario allegare la ricevuta della tassa di concorso di euro 3,90. Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web comune.montebelluna.tv.it.